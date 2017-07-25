AYM'den 5 parti hakkında suç duyurusu

YÜKSEK Mahkemenin bazı siyasi partilerin 2015'e ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Halk Partisi, Anayol Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Engelsiz Yaşam Partisi ve Ana Parti'nin 2015'e ilişkin kesin hesaplarına ilişkin incelemeler yapan Yüksek Mahkeme, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi sorumluları hakkında, istenen bilgileri zamanında vermediği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Türkiye Halk Partisi ile Anayol Partisi sorumluları hakkında istenen bilgilerin zamanında verilmemesi ve kesin hesaba ilişkin yazılarda eksiklik bulunması, Engelsiz Yaşam Partisi ile Ana Parti sorumluları hakkında ise kesin hesap belgelerinde eksiklik bulunması ve mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeni oluşturulmaması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.