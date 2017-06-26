Ayağı ağa takılan genç boğulma tehlikesi geçirdi

EDİNİLEN bilgiye göre, serinlemek için Bostancı sahilinden denize giren 16 yaşındaki Ramazan Altaş’ın ayağı dipteki eski bir balık ağına takıldı. Ayağını ağlardan kurtaramayan Altaş denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi İBB'ye bağlı cankurtaranlar ve dalgıçlar suyun altına gömülen genci buradan kurtardı. Sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Altaş, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesine alınan Altaş'ın sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi
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