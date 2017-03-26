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25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu

Avrupa’da saatler 1 saat ileri alındı, Türkiye'de kafalar karıştı

Avrupa'da geceyarısından sonra saatler 1 saat ileri alınarak ’Yaz saati’ uygulamasına geçildi. Avrupa ülkelerinin Türkiye ile arasındaki 1 saatlik fark ortadan kalkıyor. Türkiye'de ise yaz saatinin kalıcı hale getirilmesi üzerine saatler geri alınmamıştı. Bu nedenle saatler aynı kaldı. Ancak bu durum bazı cihazların otomatik saat güncellemesi yapması ile kafa karışıklığına sebep olabilir... Avrupa'da saatler ileri alınınca Türkiye'de de bazı cep telefonlarının saatinin otomatik olarak değiştiği belirtiliyor. Bugün sık sık 'şu an saat kaç' sorusunu duyabilirsiniz...

Avrupa’da saatler 1 saat ileri alındı, Türkiye'de kafalar karıştı

Avrupa'da geceyarısından sonra saatler 1 saat ileri alınarak ’Yaz saati’ uygulamasına geçildi. Avrupa ülkelerinin Türkiye ile arasındaki 1 saatlik fark ortadan kalkıyor. Türkiye'de ise yaz saatinin kalıcı hale getirilmesi üzerine saatler geri alınmamıştı. Bu nedenle saatler aynı kaldı. Ancak bu durum bazı cihazların otomatik saat güncellemesi yapması ile kafa karışıklığına sebep olabilir... Avrupa'da saatler ileri alınınca Türkiye'de de bazı cep telefonlarının saatinin otomatik olarak değiştiği belirtiliyor. Bugün sık sık 'şu an saat kaç' sorusunu duyabilirsiniz...

26 Mart 2017 Pazar 10:40
Avrupa’da saatler 1 saat ileri alındı, Türkiye'de kafalar karıştı
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BAKANLAR Kurulu’nun aldığı, 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, 30 Ekim’den itibaren, saatlerin 1 saat geri alınmasına son verilerek, yaz saati kalıcı hale getirilmişti. Böylece 1973’ten bu yana her yıl, Mart’ta 1 saat ileri alınan saatlerin, Ekim’de bir saat geri alınması uygulamasına son verilmiş zaman GMT+3 diliminde sabitlemiş olmuştu. Uygulama ile Türkiye’nin Ortadoğu ve bazı Afrika ülkeleriyle saat farkı ortadan kalkmış, Avrupa ülkeleriyle saat farkı 1 saatten 2 saate, İngiltere ile de 2 saatten, 3 saate çıkmıştı.
Türkiye’de karanlıkta işe gitmekten, çocuklarını sabah ezanı okunmadan gece okula göndermekten yakınan kişilerin internette başlattıkları 140 bini aşan imza kampanyaları sonuç vermemişti.
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), GMT+3 saat diliminin (yaz saati) kalıcı hale getirilmesinin enerji tüketimini azaltacağı yerde arttırdığını öne sürmüştü.Yaz saati saat uygulamasıyla, özellikle Türkiye’de büyük ilgi gören UEFA ve Şampiyonlar Ligi futbol maçlarının gece yarısına doğru başlaması, bitişinin ertesi günün ilk saatlerine sarkması futbol severleri uykusuz bırakmıştı.
AVRUPA'DA 1 SAAT İLERİ ALINDI
Avrupa ülkelerinde 26 Mart pazar günü saat 03.00’te 1 saat ileri alınması ile Türkiye arasındaki zaman farkı yine 1 saate, İngiltere ile 2 saate düşmüş olacak.
Türkiye ise saatler aynı kaldı. Ancak bazı elektronik cihazların otomatik olarak saati değitirdiği belirtiliyor. Bu nedenle çok sayıda kişi sosyal medyada paylaşımlarda bulunmaya başladı. 
Bazı yorumlar şöyle:
 -Saatler değişmedi sadece bazı telefonlar Avrupa'da ileri alındığı için kendi kendini aldı, Türkiyelik bir şey yok.

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Anahtar Kelimeler:
AvrupaSaatTürkiyeBakanlar KuruluEmo
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