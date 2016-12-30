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AVM otoparklarında yeni düzenleme

AVM'lerde araçla giriş çıkış yapılan otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına plaka tanıma sistemi kurulacak

AVM otoparklarında yeni düzenleme

AVM'lerde araçla giriş çıkış yapılan otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına plaka tanıma sistemi kurulacak

30 Aralık 2016 Cuma 09:10
AVM otoparklarında yeni düzenleme
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ALIŞVERİŞ merkezlerinde (AVM) araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına alışveriş merkezi yönetimince plaka tanıma sistemi kurulacak ve işletilecek. Bu sistemden elde edilen veriler kolluk birimleriyle anlık olarak paylaşılacak. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Buna göre, ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, ısınma, yenileme niteliğinde olmayan bakım-onarım, güvenlik ve temizlik gibi ortak giderler, alışveriş merkezindeki perakende işletmeler ile alışveriş merkezi yönetimi tarafından oy birliğiyle bir gider paylaşım usulü belirlenmemiş olması durumunda perakende işletmelerin satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranı ölçüsünde paylaştırılacak. 
Müştereken belirlenen gider paylaşım usulü en fazla 5 yıl süreyle uygulanacak. 
Öte yandan AVM yönetimi tarafından 2016 yılına ait ortak giderler için avans olarak alınan bedellerin mahsubu da belirlenen ölçüde yapılacak. 
AVM'lere yönelik güvenlik tedbirleri 
AVM'lerde araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına alışveriş merkezi yönetimi tarafından plaka tanıma sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanacak. Bu sistemden elde edilen veriler kolluk birimleri ile anlık olarak paylaşılacak. 
İçişleri Bakanlığınca kamu güvenliği açısından gerekli görülmesi halinde de araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların girişlerine AVM yönetimi tarafından araç altı görüntüleme sistemi kurulup işletilecek. 
Söz konusu sistemlere ilişkin teknik özellikler ve veri paylaşımına ilişkin hususlar ile bu sistemlerin işletilmesine ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca belirlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
AVMOtopark
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