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ATM'lere yılbaşı kutlamalarına hayır afişine gözaltı

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde, bankaların otomatik para çekme makinelerine 'Ey Müslüman kardeşlerim! Kafirin bayramı olan yılbaşı kutlamalarına hayır' yazılı el ilanı yapıştırdığı belirlenen 35 yaşındaki Ömer D. polis tarafından gözaltına alındı

ATM'lere yılbaşı kutlamalarına hayır afişine gözaltı

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde, bankaların otomatik para çekme makinelerine 'Ey Müslüman kardeşlerim! Kafirin bayramı olan yılbaşı kutlamalarına hayır' yazılı el ilanı yapıştırdığı belirlenen 35 yaşındaki Ömer D. polis tarafından gözaltına alındı

30 Aralık 2016 Cuma 12:41
ATM'lere yılbaşı kutlamalarına hayır afişine gözaltı
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POLİSTEKİ kimlik sorgulamasının ardından Turgutlu Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edilen Ömer D., 'çevreyi kirletmek' suçundan işlem yapılmak üzere tutanak tutulup, serbest bırakıldı.Atatürk Bulvarı'ndaki Orta Park'ta bulunan banka ATM'lerine dün saat 23.00 sıralarında yılbaşı kutlamalarına tepki gösterilen el ilanı yapıştırıldı. Üzerinde Suriye'deki savaşta çekilen fotoğraflar da bulunan 'Sizi Rabbime şikayet edeceğim' başlıklı el ilanında 'Tüm dünya Müslümanlar'ı kafirin zulmü altındayken, Ey Müslüman kardeşlerim! Kafirin bayramı olan Yılbaşı kutlamalarına hayır! Ve zulüm yapanlara en ufak meyil göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka velileriniz de yoktur, sonra yardım göremezsiniz' ifadeleri yer aldı.İhbar üzerine el ilanlarını toplayan polis, bunları yapıştıran kişinin ilçede market işleten Ömer D., olduğunu tespit edip, gözaltına aldı. Ömer D., polisteki kimlik sorgusunun ardından Turgutlu Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi. Zabıta, Ömer D., hakkında 'çevreyi kirletmek' suçundan tutanak tutup, encümene gönderdi. Ömer D., işlemlerinin ardından serbest kaldı.

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