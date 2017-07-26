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Atık su kanalı tıkanınca!

Olay, Sultangazi-Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2507 sokak ile V Caddesi kesişiminde bulunan atık su kanalı henüz bilinmeyen bir nedenle tıkandı. İddialara göre, rögardan geri dönen atık sular 2507 sokak üzerinde bulunan bazı binaların bodrum katlarında oturan vatandaşların evlerini bastı

Atık su kanalı tıkanınca!

Olay, Sultangazi-Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2507 sokak ile V Caddesi kesişiminde bulunan atık su kanalı henüz bilinmeyen bir nedenle tıkandı. İddialara göre, rögardan geri dönen atık sular 2507 sokak üzerinde bulunan bazı binaların bodrum katlarında oturan vatandaşların evlerini bastı

26 Temmuz 2017 Çarşamba 09:48
Atık su kanalı tıkanınca!
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AYRICA  bazı iş yerlerini de atık su bastı. Ne olduğunu anlayamayan daire ve iş yeri sakinleri, kendi imkanlarıyla önlem alarak atık suyun gelmesini engelledi. Mahalle sakinleri, durumu hemen belediye ve İSKİ ekiplerine haber verdi. Bu sırada atık suyun bastığı evler de maddi hasarlar meydana geldi. Daire sakinlerinin evlerindeki eşyalarının zarar görememesi için kendince önlem aldığı görüldü.

KANALIN ÖNÜ TIKALI, AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ

Olayın yaşandığı yere gelen belediye ve İSKİ'ye ait vidanjör aracı rögar kapaklarını açarak atık suyu tahliye çalışması yaptı. Fakat bu da yeterli olmayınca, devreye iş makineleri girdi. İSKİ ekipleri tarafından rögarın bulunduğu cadde kazılarak çalışma başlatıldı. İSKİ çalışanı olduğu öğrenilen bir görevli ise, "Şimdi burada kanal yenilenecek. Ama şu an için suya yol vermeye çalışıyoruz. Tıkanıklığı açmak için kepçe çalışıyor. Yarın kato gelecek hat komple yenilenecek. Ama şu anda tıkalı olan yeri açıp suya yol vermeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışma bu, başka da bir şey yapamıyoruz. Çözüm üretmeye çalışıyoruz, kanalın önü tıkalı açmaya çalışıyoruz" dedi. Bu sırada bazı mahalle sakinlerinin de İSKİ görevlisine tepki gösterdiği görüldü.

'ARAMADIĞIM YER KALMADI' DEDİ TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın yaşandığı sokakta oturan ve binasının bodrum katını atık su basan Mevlüt Bilgin isimli bir vatandaş, "Kardeşim, pazar günü saat 09:00'dan beri ben arıyorum. Aramadığım yer kalmadı. İSKİ'ye gittim, belediyeyi aradım, muhtarı aradım. Gelen memur işi bilmiyor. İki tane yaşlı geliyor, onlar da akşama kadar yatıyor sonra gidiyor. Benim binam çökecek kardeşim, bu bina 8 kat. Binanın altını su bastı gitti. Binanın altında suyun içinde işçilerim yatıyor. Yok kardeşim yardım da yok, fayda da yok. Çalışma yok burada. Kepçe geliyor duruyor burada. Biz burada belediyeye beş yüz metredeyiz. Sultançiftliği'nin en iyi caddesi burası kardeşim, ana merkezi burası. Belediyeye yakın bir yerde böyle olursa, köydeki vatandaş ne yapsın kardeşim. Yardım yok kardeşim burada. Belediyemizde de iş yok, İSKİ de de iş yok, muhtarımız da da iş yok. Kardeşim ben hasta oldum burada. Uyuyamıyorum bina yıkılacak diye. Biz ne yapalım, vatandaş ne yapsın. İki tane köşe bina benim, vergi veriyorum ben. Vatandaş olarak çok bunalımdayız kardeşim yardım bekliyoruz" diyerek tepki gösterdi.Çalışmanın gece boyunca süreceği, yarın da arıza meydana gelen yerde yeni kanal çalışmasının yapılacağı öğrenildi.

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