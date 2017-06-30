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Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri ne zaman düzenlenecek?

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğinde her yıl Atatürk silüeti oluşması dolayısıyla yapılan "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri", 11 Temmuz Salı günü düzenlenecek

Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri ne zaman düzenlenecek?

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğinde her yıl Atatürk silüeti oluşması dolayısıyla yapılan "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri", 11 Temmuz Salı günü düzenlenecek

30 Haziran 2017 Cuma 15:12
Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri ne zaman düzenlenecek?
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DAMAL Belediye Başkanı Ergin Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenlikler için hazırlıklara başladıklarını belirtti. Önal, bu yıl 21'incisi yapılacak olan şenliklere, önceki yıllara oranla daha çok katılımın olacağını beklediklerini dile getirdi. İlçeye geleceklerin Atatürk silüetini çok daha rahat ve keyifle izleyebilmeleri için bazı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Ergin Önal, şunları kaydetti:"Bu yıl en büyük amacımız seyir alanına gelen herkesin rahat ve keyifle izlemesini sağlamak. Bu nedenle bazı güzel çalışmalar yaptık. İyi de sonuç aldık. Seyir alanı son derece iyi bir konuma ve altyapıya kavuştu. Bu kutlamalar bir önceki yıllara oranla daha sağlıklı ve daha altyapısı sağlam şartlarda gerçekleşecek."Silüeti izlemeye çok sayıda insanın gelmesini beklediklerini belirten Önal, yurt içi başta olmak üzere yurt dışından da gelenlerin olacağını da sözlerine ekledi.

Damal'daki Atatürk silüeti 
Karadağlar'ın eteğine her yıl haziran ayı sonu ile temmuz ayı döneminde yandaki tepenin gölgesinin düşmesi sonucu oluşan Atatürk silüeti, ilk olarak 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. 
Erdoğan Kumru tarafından 1975 yılında çekilen silüet fotoğrafının Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye genelinde duyuldu.Güneşli günlerde 17.50 ila 18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

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