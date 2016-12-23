Atatürk heykeli provokasyonu tutmadı!

ANCAK Rize Belediyesi bir açıklama yayınlayarak, Heykelin Cumhuriyet Meydanı'ndan alınıp Rize Valiliği önündeki tören alanına götürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.
Belediye tarafından uygulanan, "15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi" kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin taşınma ve yerleştirme işlemi tamamlandı.
Rize Belediyesi konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk heykelinin Valilik önündeki tören alanına taşınması tamamlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ATATÜRK HEYKELİNİN CUMHURİYET MEYDANINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ:
Bugün bazı gazetelerin ve internet sitelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykelinin tamamen kaldırıldığı yazılarak provokasyona imza atıldı
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