Atatürk Havalimanı hakkında flaş açıklama

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, DHMİ’nin Florya'daki sosyal tesislerinde geleneksel olarak gerçekleştirilen yıllık değerlendirme toplantısında, Atatürk Havalimanı muhabirleriyle bir araya geldi.

Havacılık sektörünün 2016 yılı performansını ve sivil havacılığın gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ocak, İstanbul’da yapımı devam eden yeni havalimanından, DHMİ’nin küresel hedeflerine ve ülke genelindeki havalimanlarının güvenlik önlemlerine kadar çok sayıda konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Olumsuz hava koşullarında 3,5 milyon lira harcandı Atatürk Havalimanı muhabirlerinin sektöre ilişkin sorularını da yanıtlayan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışının DHMİ’ye olan faturasını açıkladı.

açıklama Ocak, “Tüm Türkiye genelinde Aralık ve Ocak aylarında iki aylık dönem içerisinde toplam 3,5 milyon liralık bir harcama yaptık. 432 adet personelimiz bu konuyla ilgili çalıştı. 250 civarında da karla mücadele aracımız aktif olarak bu mücadelede yer aldı” ifadelerini kullandı.

“KÜRESEL BİR MARKA OLARAK ADINDAN SÖZ ETTİRECEK”

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda da bulunan Funda Ocak, dünyanın farklı coğrafyalarında havalimanlarında bilgi birikimlerini paylaşmak istediklerini belirterek, “DHMİ yurt içi pazarda çok büyük bir birikime sahip oldu. Hem öz kaynaklarıyla yaptığı yatırımlarda, havacılık sektöründeki birikiminde, eğitimde, teknik kontrol hizmetlerinde hem kamu-özel işbirliği dediğimiz modellerle ilgili olarak son derece ciddi birikimlere haiz oldu. Artık yurtiçi pazardaki elde ettiği birikimlerini istiyoruz ki dünya ölçeğinde küresel ölçekte kullansın. Yurtdışı pazarlarına açılsın, Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Asya pazarına açılsın. Bunlarla ilgili olarak yeniden yapılanıyoruz. İş geliştirme daire başkanlığı oluşturuyoruz. Yasal alt yapımızı oluşturduk. Arkadaşlarımızı pazar pazar bu işlere kanalize edeceğiz. Orta Doğu pazarına bakan, Amerika pazarına bakan, Avrupa pazarına bakan buradaki iş imkanlarını araştıran, havaalanı özelleştirmeleri nelerdir bunları araştırıp bize getiren arkadaşlarımızla birlikte oturacağız, bunları tek tek değerlendireceğiz ve artık dünya ölçeğinde Devlet Hava Meydanları küresel bir marka olarak adından söz ettirecek” diye konuştu.

KUZEY ÜLKELERİNİN YÖNTEMLERİNDEN FAYDALANILACAK

Geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan yoğun kar yağışının uçuşları olumsuz yönde etkilediğine de dikkat çeken Funda Ocak, karla mücadele konuda kış koşullarının yoğun yaşandığı kuzey ülkelerinin bilgi birikimlerinden faydalanılabileceğini dile getirdi.

Ocak, “Hep diyoruz ki iyiyiz ama iyi olmak yetmiyor. Yolcu memnuniyeti çok iyi olmayı gerektiriyor. Karla mücadele çok zorlu bir mücadele. Geçtiğimiz haftalarda yaşadıklarımız çok olağanüstü şartlardı. Gidelim bakalım; biz daha iyi yapıyoruz ama bizden daha iyi yapanlar varsa neden olmasın. Arkadaşlarımızı oralara da yollayacağız, araştıracağız onları da davet edeceğiz. En iyiyi bulmak geçmişteki hatalarımızı gelecekte tekrarlamamak için ana hedefimiz. Daha öncelikli kuzey ülkelerine yollayacağız. Çünkü kuzey ülkelerinde çok acımasız karla mücadele şartları var” dedi.

YENİ HAVALİMANINDA ‘KUŞ’ PROBLEMİ YAŞANMAYACAK

İstanbul'da yapımı devam eden yeni havalimanına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, bölge hava sahasındaki kuş sürülerine yönelik önlemlerin de titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Gerekli gözlemlerin deva ettiğini belirten Ocak, “Üçüncü havalimanında ÇED raporlarının gerek yatırım, gerekse işletme döneminde çok ağır yükümlülükleri var. Bunları biz de titizlikle takip ediyoruz, firma da titizlikle takip ediyor. Uluslararası danışmanları var bununla ilgili sürekli gözlemler yapıyorlar. Kuş radarlarını sipariş verdiler. Hiçbir problem olmayacak. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu kuşları besleyen orada katı atık yakma merkezleri var. Bunlarla da uzun süredir temas halindeyiz. Tesislerini buradan kaldıracaklar ve yeni yerlerine götürecekler. Kuşların da o civarda beslenme imkanları kalmayacak. Çok ciddiye alınıyor bu konu titizlikle inceleniyor” ifadelerini kullandı.

ATATÜRK HAVALİMANI KAPATILACAK MI?

Yeni havalimanının devreye girmesinin ardından Atatürk Havalimanı’nın akıbetinin ne olacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Funda Ocak, “Ölçeğini bilemeyiz, büyüklüğünü bilemeyiz ancak bütün büyük metropollerde olduğu gibi İstanbul yeni havalimanının da mutlaka bir yedek meydanı olması lazım. Burada genel havacılık, müstakil kargo, uçuş eğitim merkezleri, bakım onarım merkezleriyle ilgili bir bölüm kalacak ama bunun dışındakiler tabii ki büyüklerimizin vereceği bir karardır. Ama şu anda bununla ilgili çalışmalarımız da özellikle genel havacılık ağırlı olarak biz planlamalarımızı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

5 YILDA 675 MİLYON LİRA GÜVENLİK HARCAMASI YAPILDI

Türkiye genelindeki havalimanlarında son yıllarda güvenlik önlemlerinin ciddi derecede arttırıldığına dikkat çeken Funda Ocak, “Son 5 yıl içerisinde DHMİ Genel Müdürlüğü tüm havaalanlarımıza yönelik olarak 675 milyon liralık güvenlik harcaması yaptı. Bu harcamalar personel harcamalarını, sistem ve cihaz harcamalarını da kapsıyor. Bundan sonra da planlamalarımız devam edecek. Güvenlik tabiİ ki havaalanlarımız için olmazsa olmazlarımız. Ciddi harcamalar yapıyoruz bu konuyla ilgili. Vücut tarayıcıların ihalesi bitti. Avrupa’da dahi çok az meydanda olan vücut tarayıcılar body scanner dediğimiz aletler oldukça pahalı güvenlik sistemleri siparişleri verildi. Atatürk, Antalya, Dalaman, Bodrum gibi bütün önemli dışa açık meydanlarımızda toplam 43 adet body scanner sparişi verildi. Bu yılın sonuna doğru teslim edilecek. 2018’in başından itibaren de kullanılmaya başlanacak” dedi.

2017’de havacılık sektörü için olumlu yönde beklentinin olduğunu belirten Funda Ocak, “2016 sıkıntılı bir yıldı. Hava trafikleri yönünden tüm Türkiye genelinde dış hat yolcu trafikleri yüzde 15,5 oranında azaldı. 2017’yi iyimser görüyorum. Ocak ayında biraz tahminlerin üzerinde bir düşüş oldu ama yılın ortasına doğru toparlayacaktır diye düşünüyoruz. Sezon iyi geçecektir diye düşünüyoruz. Geçtiğimiz sene Rusya krizi çok etkiledi sektörümüzü inşallah 2017 toparlanma yılı olacak, 2018 sıçrama yılı olacak” diye konuştu.

“Üçüncü havalimanı çok büyük bir pazar, çok büyük bir hikaye ve çok büyük bir hayalin hayata geçmesi. Dolayısıyla yurtiçinde de çok büyük bir pazar, yurt dışından da pek çok ülkenin ilgisini çeken bir pazar. İlgi fazlasıyla devam ediyor. Sanıyoruz bu ilgi 2017’nin ortasından itibaren daha da hızlanacak” dedi.

Yeni havalimanına yabancıların ilgisi artarak devam ediyor Yeni havalimanına başta ABD ve İngiltere olmak üzere bir çok ülkenin yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Funda Ocak, “Üçüncü havalimanı çok büyük bir pazar, çok büyük bir hikaye ve çok büyük bir hayalin hayata geçmesi. Dolayısıyla yurtiçinde de çok büyük bir pazar, yurt dışından da pek çok ülkenin ilgisini çeken bir pazar. İlgi fazlasıyla devam ediyor. Sanıyoruz bu ilgi 2017’nin ortasından itibaren daha da hızlanacak” dedi.