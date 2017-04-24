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Atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

24 Nisan 2017 Pazartesi 08:42
Atama kararları Resmi Gazete'de
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EKONOMİ Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, açık bulunan 1'inci derece kadrolu Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına İthalat Genel Müdürü Kadir Bal atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1'inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine ise Sağlık Bakanlığı Müşaviri Zafer Tarikdaroğlu getirildi.
Söz konusu atamalar, 657 sayılı kanunun 59, 74 ve 76'ncı maddeleri ile 2451 sayılı kanunun 2'nci maddesince gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Atama KararlarıResmi GazeteSağlık Bakanlığı
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