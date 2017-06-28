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Atalay Filiz'in raporu geldi: Cezai sorumluluğu tam

Üç kişinin katili Atalay Filiz ile ilgili rapor mahkemeye ulaştı. Filiz'in akli dengesinin yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi

Atalay Filiz'in raporu geldi: Cezai sorumluluğu tam

Üç kişinin katili Atalay Filiz ile ilgili rapor mahkemeye ulaştı. Filiz'in akli dengesinin yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi

28 Haziran 2017 Çarşamba 18:13
Atalay Filiz'in raporu geldi: Cezai sorumluluğu tam
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SERİ cinayet zanlısı Atalay Filiz'in, tarih öğretmeni  Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak kasten öldürme" ve  "nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis  cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.    Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Silivri Kapalı Ceza  İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Filiz ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada,  Fatma Kayıkçı'nın yakınları da hazır bulundu. Duruşmada savunma yapıp yapmayacağı sorulan Filiz, "Ben daha önce sulh  ceza hakimliğinde ve savcılıkta yaptığım savunmalarımı tekrar etmek istiyorum"  dedi.
 
RAPOR GELDİ: AKLİ DENGESİ YERİNDE 
 
Bunun üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı HÜSEYİN ÖZTÜRK, Filiz'in  savcılıkta verdiği ayrıntılı ifadesini okudu. İfadesinin doğru olup olmadığı  sorulan Filiz, şu aşamada eklemek istediği bir şey olmadığını söyledi. Mahkeme Başkanı Öztürk, Filiz'in "resmi belgede sahtecilik" suçundan  Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava kapsamında Bakırköy Prof.  Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları eğitim ve Araştırma  Hastanesinden rapor alındığını belirtti.
 
Öztürk, söz konusu raporda, Filiz'in atılı suçu işlediği esnada ceza  sorumluluğunu etkileyecek bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanmadığı,  işlediği öne sürülen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği ve bu  fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu, işlediği  öne sürülen suça yönelik cezai sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş  bildirildiğini kaydetti.  Duruşmada, Filiz'in firari olduğu dönemde emniyette tanık olarak ifade  veren Reyhan Dağ'ın, Filiz'i tanıdığı ve kendisinden para istediğini iddia ettiği  beyanları okundu.Söz konusu kişiyi tanıyıp tanımadığı sorulan Filiz, "Tanımadığımı  söylemiştim. Bu kişiyle tanışmışlığım yoktur. O para benim paramdı. Ben onu  tanımıyorum da o belki beni tanıyordur, bilemem." dedi. Mahkeme heyeti, kovuşturmanın genişletilmesi talepleri yoksa, dava  dosyasının, esas hakkındaki mütaalasının hazırlaması için Cumhuriyet Savcısına  verilmesine karar verdi. Atalay Filiz'in tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı  erteledi.
 
ÜÇ KİŞİNİN KATİLİ
 
Tuzla'da 2 çocuk annesi tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü  iddia edilen Filiz'in, 16 Eylül 2013'te o dönem tümgeneral olan HASAN Hüseyin  Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen  kız arkadaşı Elena Radchikova'nın öldürülmesi olayına karıştığı da belirlenmişti. 3 yıldır aranan Filiz'in, sahte kimlikle yurtdışına kaçtığı ve bir  süre sonra geldiği İstanbul'da yaşamaya başladığı, çevresine kendisini farklı  kimlikle tanıttığı belirtilmişti.   Menderes'te yakalanarak İstanbul'a getirilen Filiz, Kayıkçı'yı  tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 13 Haziran  2016'da tutuklanmıştı.
 
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Filiz  hakkında, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini  kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya  ölmesinden yararlanarak nitelikli hırsızlık" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar  hapis cezası talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Atalay FilizMahkeme
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