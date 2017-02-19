Askerin 'panteri', 40 kilometreden vuruyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin etkili vurucu güçleri arasında yer alan Panter obüsü, çekici araç olmaksızın hareket edebiliyor ve 40 kilometre menzile sahip. Panter, ülke topraklarının korunmasında büyük rol oynuyor.Türkiye'nin her geçen gün gelişen savunma sanayisi sayesinde dışa bağımlılığını azaltan Türk Silahlı Kuvveleri (TSK), taktik ve operatif sınıfta gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeydeki silahlarıyla dikkat çekiyor. Envanterine giren milli silahlarla terörle mücadelede daha da güçlenen Türkiye, her geçen gün gelişen yerli savunma sanayisiyle dosta güven veriyor, düşmana ise korku salıyor

40 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Birçok görevde etkin olarak kullanılan obüs araçla çekilebildiği gibi üzerindeki güç grubu sayesinde çekici olmaksızın da hareket edebilin hızla mevzilenebilen ve kısa sürede atışa hazırlanabilen Panter, 40 kilometre menzile sahip.Atış öncesinde top komutanı ve şoförün bulunduğu obüs, arazideki yerini alıyor. Koordinatların bildirilmesinin ardından Panter obüsü kısa sürede mevzileniyor.

ÜSTÜN ÖZELLİKLERE SAHİP

Namlunun öne alınmasının ardından atış için hazırlıklar başlıyor. Obüsün mevzilenmesi sonrası 155 mm'lik mühimmat namluya yerleştiriliyor. Top komutanın emriyle atış başarıyla gerçekleştiriliyor. 155 mm Panter Obüsü Atış Kontrol Sistemi ise, Panter obüsünün atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve diğer ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu sağlıyor.

Normal şartlarda dakikada 4-6 atım yapabilen Panter, darbeli atışlarda 15 saniyede 3 atım, sürekli atışlarda ise dakikada 2 atım yapabilme özelliğine sahip.Panter obüsü, oldukça hızlı atış yapabilme kabiliyetiyle göz dolduruyor.