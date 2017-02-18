Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Kapalı
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.170
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5078
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İktidarsızlığın çözümü buymuş!
İktidarsızlığın çözümü buymuş!
18 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
18 Şubat Günlük Burç Yorumu
18 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
18 Şubat 2017 Alanya -...
Flaş Haber
Cephanelik gibi ev
Kapat

Askeri okullarla ilgili şok iddia!

Savcılık, Ö.B.’nin itiraflarıyla FETÖ’nün Marmara bölgesi jandarma yapılanmasının şemasını çıkardı. Örgütün ‘jandarma okulları imamı’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışanı olduğu öğrenildi

Askeri okullarla ilgili şok iddia!

Savcılık, Ö.B.’nin itiraflarıyla FETÖ’nün Marmara bölgesi jandarma yapılanmasının şemasını çıkardı. Örgütün ‘jandarma okulları imamı’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışanı olduğu öğrenildi

18 Şubat 2017 Cumartesi 12:39
Askeri okullarla ilgili şok iddia!
banner404

MARMARA'DAKİ jandarma yapılanması deşifre oldu. FETÖ'nün İstanbul'daki jandarma imamlarından Ö.B. itirafçı olup, örgütün jandarma yapılanmanı deşifre etti. Savcılık Ö.B.'nin verdiği bilgilerle yola çıkarak yapılanmanın şemasını çıkardı. Soruşturma dosyasında delil olarak yer alan o şemada örgütün hücre sistemi gözler önüne seriliyor. Jandarma yapılanmasında İstanbul Anadolu yakasından sorumlu müdür yardımcısı olarak görev yapan Ö.B.'nin verdiği bilgiler, Marmara ayağını tamamen açığa çıkardı. Ö.B., örgüt imamlarından bazılarını kod adlarıyla bildiğini belirterek, bu isimleri tek tek savcılığa verdi. Ö.B.'nin ifadesi doğrultusunda hazırlanan şemada, "Jandarma Kuvvet İmamı"nın altında "Bölge temsilcileri" bulunuyor. Bölge temsilcileri seviyesinde Beytepe Jandarma Okulları Komutanlığı'ndan sorumlu "Okulcu" adında görevli yer alıyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NDA ÇALIŞIYOR

"Okulcu" görevini üstlenen örgüt imamının Münir kod adlı şahıs olduğu kaydediliyor. Bu kişiyle ilgili şu bilgilere yer veriliyor: Osmaniyeli. Evli ve iki çocuklu. Oğlunun adı Fetullah. Kapatılan Gaziantep Zirve Üniversitesi'nde 2011-2012 yıllarında yüksek lisans yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çalışıyor..." Şemaya göre Münir kod adlı "Okulcu"nun altında "Müdür" pozisyonunda 4 kişi görev alıyor. Müdürler ve sorumluluk alanları şöyle: Uzman Okulu Sorumlusu, JATEK (Jandarma Astsubay Temel Kursu) sorumlusu, sözleşmeli subaylar mesulü, JAMYO (Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu) sorumlusu. Şemada İstanbul Anadolu yakası sorumlusu Erhan Durak'a bağlı 3 müdür yardımcısı şöyle yer alıyor: Subaylardan sorumlu Gökay Alemdar, astsubay ve uzman erbaşlardan sorumlu müdür yardımcıları Özgür Birdal ve Murat Baki. Subaylardan sorumlu Alemdar'a bağlı örgüt abisi ise öğretmen Hayri Güzel. Astsubay ve uzman erbaşlardan sorumlu müdür yardımcısı Birdal'a bağlı Reşat Şahin ve Evren Pehlivan adında iki öğretmen var. Şahin'e bağlı Mustafa Özyurt, Pehlivan'a bağlı ise Muhammed Aliko isimli öğrenciler görev yapıyor. Ö.B., jandarma yükselme sınav sorularının 2000'den 2013'e kadar dijital ortamda FETÖ yöneticilerine ulaştığı ve 2000-2015 arasında askeri okullara sokulan öğrencilerin tamamının örgüt destekli olduğunu iddia ediyor.

TEPEDE 6'SI MÜDÜR 10 FETÖ'CÜ HAİN!

Şemaya göre Marmara Bölge Temsilcisi Nihat Keskin'e bağlı 6'sı müdür 10 kişi bulunuyor. Örgütün Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Silivri sorumlusu 'Kamil' kod adlı müdür. Bolu, Düzce, Sakarya, İzmit'ten sorumlusu ise Tahsin kod adlı müdür. Çanakkale, Bursa, Yalova, Bilecik'e Sadık kod adlı FETÖ'cü müdürlük yaparken, İstanbul Avrupa yakasından sorumlu müdür Bahadır Yılmaz, İstanbul Anadolu yakasından sorumlu müdür Erhan Durak olarak gösteriliyor. Silivri'nin Kamil'e bağlı olan bir sorumlusu bulunuyor. İzdivaç sorumlusu 'Vehbi', bilgi işlem sorumlusu Halit Özer olarak belirtiliyor. Şemanın alt kademesinde arama tarama sorumlusu Faruk Kuş ve görev tanımı bilinmeyen 'ümitçi' diye bir kişi daha var.

Ö.B., 15 Temmuz'da Tango'dan mesajlaştığı Erkan kod adlı FETÖ yöneticisinin kendisine "Ya tamamen yok olacağız ya da..." diye yazdığını söyledi.

KAYNAK: SABAH

banner355
Anahtar Kelimeler:
Askeri OkullarJandarma Okulları ImamıFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Buluştular! İlk fotoğraflar geldi
Buluştular! İlk fotoğraflar geldi
'Halo Dayı' konuştu, PKK’lı bombacıya yardım eden çift yakalandı
'Halo Dayı' konuştu, PKK’lı bombacıya yardım eden çift yakalandı
Pilot kalp krizi geçirdi ! Kapadokya'da sıcak hava balonu düştü, 1 kişi hayatını kaybetti
Pilot kalp krizi geçirdi ! Kapadokya'da sıcak hava balonu düştü, 1 kişi hayatını kaybetti

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals