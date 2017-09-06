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Askeri birliklere eylem hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü

Şırnak'ta askeri birliklere eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi

Askeri birliklere eylem hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü

Şırnak'ta askeri birliklere eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:22
Askeri birliklere eylem hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü
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ŞIRNAK Valiliğinden yapılan açıklamada halkın huzurunu bozacak terör unsurlarına yönelik bölgede kararlıklıkla operasyonların devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "5 Eylül 2017 tarihinde Şırnak'ın Uludere ilçesi Behrancı Deresi bölgesinde askeri birliklere eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 5 kişilik bölücü terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirmesi maksadıyla Hava Kuvvetleri destekli Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Paksoy Operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucu Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ve Güvenlik Korucuları unsurlarınca bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde 2 kadın, 3 erkek olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgedeki operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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EylemTeröristJÖHJandarma Özel HarekatHava KuvvetleriGüvenlik
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