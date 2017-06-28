Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100618
ALTIN
141.089
DOLAR
3.5120
STERLIN
4.5395
EURO
3.9960
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye yol açıyor
Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye...
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam suyu uyarısı
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam...
İğne olmaktan korkanlar için 'aşı bandı'
İğne olmaktan korkanlar için 'aşı...

Askeri araç kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi

Kilis'te askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanan Astsubay Şevket Alnıdelik de yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu

Askeri araç kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi

Kilis'te askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanan Astsubay Şevket Alnıdelik de yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu

28 Haziran 2017 Çarşamba 23:10
Askeri araç kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi
banner404

ELBEYLİ Karayolunda yaşanan kazada, Süleyman Temizkan (47) yönetimindeki 31 ZB 251 plakalı kamyonet ile Şevket Alnıdelik (30) yönetimindeki sivil askeri araç çarpışmış, kazada Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay (29) olay yerinde şehit olurken, araç sürücüsü Piyade Astsubay Şevket Alnıdelik ise ağır yaralanmıştı.
Kaza sonrası yaralı olarak Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Alnıdelik, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Akşam saatlerinde fenalaşan Assubay Alnıdelik,kazadan yaklaşık 5 saat sonra şehit oldu.
Otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderilen Astsubay Şevket Alnıdelik'in naaşı yarın yapılacak tören sonrası memleketi Samsun'a gönderileceği öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KilisAskeri Araç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolu ve sağanak yağış sokakları göle çevirdi
Dolu ve sağanak yağış sokakları göle çevirdi
Sevgilisi ile birlikte hayat arkadaşını öldürdü
Sevgilisi ile birlikte hayat arkadaşını öldürdü
TOMA'ya patlayıcılı saldırı
TOMA'ya patlayıcılı saldırı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals