Askeri araç kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi

ELBEYLİ Karayolunda yaşanan kazada, Süleyman Temizkan (47) yönetimindeki 31 ZB 251 plakalı kamyonet ile Şevket Alnıdelik (30) yönetimindeki sivil askeri araç çarpışmış, kazada Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay (29) olay yerinde şehit olurken, araç sürücüsü Piyade Astsubay Şevket Alnıdelik ise ağır yaralanmıştı.
Kaza sonrası yaralı olarak Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Alnıdelik, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Akşam saatlerinde fenalaşan Assubay Alnıdelik,kazadan yaklaşık 5 saat sonra şehit oldu.
Otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderilen Astsubay Şevket Alnıdelik'in naaşı yarın yapılacak tören sonrası memleketi Samsun'a gönderileceği öğrenildi.
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