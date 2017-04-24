Askere talimat verildi! Türk sınırında...

TÜRKİYE Fırat Kalkanı’ndan sonra bu kez Akçakale bölgesinden başlayacak yeni operasyon için hazırlıklara başladı. Bir ay içinde yapılması beklenen operasyon Türkiye’nin ‘kırmızı çizgimiz’ dediği Kürt koridorunu hedef alacak. İlk hedef ise PYD kontrolündeki Tel Abyad.

TSK destekli ÖSO güçleriyle Cerablus’tan başlayarak Çobanbey, Dabık ve El Bab bölgelerinin de içinde olduğu 2 bin 15 kilometrelik alanın DEAŞ ve YPG’den temizlendiği Fırat Kalkanı harekatı sonrası, yeni operasyon için hazırlıklar hızlandı. İlk olarak Karar’ın duyurduğu çoklu operasyon planları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da dile getirilmişti.

TALİMAT VERİLDİ

Karar'ın haberine göre; TSK’nın bölgedeki birliklerinin bir ay içinde harekata başlayacak şekilde hazırlık yapmaları talimatı verildiği öğrenildi. Türkiye sınırından başlayacak yeni harekatın hedefinde Kürt koridoru olacak. Akçakale sınırından başlaması planlanan harekatın PYD/YPG kontrolüne geçmeden önce Arap nüfusun ağırlıkta olduğu Tel Abyad bölgesinden ilerleyeceği belirtiliyor. Bölgedeki askeri kaynaklar, operasyon güvenliği nedeniyle stratejisi ve detaylarıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermekten kaçınırken, PYD/YPG’nin oluşturmaya çalıştığı koridoru kapsayan geniş bir hatta ilerleneceği belirtildi. Kürt koridorunun Türkiye sınırından başlayarak bölünmesi ve terör örgütü YPG/PYD’nin bu bölgeden temizlenmesinin hedeflendiği ifade edildi. Mümbiç’in de hedef alanı içinde olduğu kaydedilirken Türk birliklerinin Akçakale’den Tel Abyad’a oradan Kobine’ye uzacak bir operasyonla ilerleyeceği öğrenildi.

ÖNCE SÜPÜRME SONRA İSKAN

Operasyonun Fırat Kalkanı Harekatı’nda olduğu gibi ele geçirildikten sonra terör örgütünün süpürülmesi stratejisiyle yapılacağı belirtiliyor. ÖSO güçleri bu kez PYD/YPG’nin kontrol ettiği bölgeleri terketmesi sağlanacak. Böylece Kürt koridoru da bölünerek kantonlar birbirinden ayrılmış olacak. İşlem tamamlandıktan sonra göçe zorlanan yerli halk tekrar bölgeye yerleştirilecek. Türkiye El Bab’dan sonra Mümbiç’i hedef olarak açıklamıştı. Ancak bu adım önce ABD’nin askeri birlikleriyle PYD/YPG’ye kalkan olması sonra da Rusya ve rejimin kentte kontrolü fiilen devralmasıyla durdurulmaya çalışıldı. Ancak Türkiye sınırlarında PYD/YPG varlığına izin vermeyeceğini ve bu konudaki kararlılığını, hem ABD hem de Rusya bildirdi. Operasyonu ABD veya Rusya ile karşı karşıya gelmeden gerçekleştirebilmek için farklı harekat stratejileri geliştirildi. Birden fazla nokta ve planla hazırlanan operasyon referandum sonrasına ertelendi.

