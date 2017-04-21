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Asker o ismin peşine düştü

Terör örgütü PKK'nın stratejik açıdan önem verdiği sayılı yerlerden biri olan Şırnak'ın sınır hattındaki Bestler Dereler bölgesine düzenlenen operasyonda, etkesiz hale getirilen terörist sayısı öğle saatleri itibariyle 29'a çıktı. Öğlen saat 12.30 sıralarında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen üç teröristen birinin PKK'nın Botan sözde bölge sorumlusu İskan Akyüz'ün doktoru olduğu tespit edildi. Komandolar, Botan sorumlusu Akyüz'ü yakalamak veya etkisiz hale getirmek için operasyon bölgesinde çemberi daraltıyor

Asker o ismin peşine düştü

Terör örgütü PKK'nın stratejik açıdan önem verdiği sayılı yerlerden biri olan Şırnak'ın sınır hattındaki Bestler Dereler bölgesine düzenlenen operasyonda, etkesiz hale getirilen terörist sayısı öğle saatleri itibariyle 29'a çıktı. Öğlen saat 12.30 sıralarında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen üç teröristen birinin PKK'nın Botan sözde bölge sorumlusu İskan Akyüz'ün doktoru olduğu tespit edildi. Komandolar, Botan sorumlusu Akyüz'ü yakalamak veya etkisiz hale getirmek için operasyon bölgesinde çemberi daraltıyor

21 Nisan 2017 Cuma 16:27
Asker o ismin peşine düştü
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23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı komando unsurlarının Bestler Dereler bölgesinde başlattığı operasyonlar sürüyor. Şırnak merkeze 20 kilometre uzaklıktaki sınır hattındaki Bestdereler Bölgesi Irak sınırından geçiş ve sızma açısından PKK için önem taşıyor. Operasyona, savaş uçakları da destek veriyor. Dün etkisiz hale teröristlerden birinin, Soro kod adlı bölücü terör örgütünün İran uyruklu sözde Bestler Dereler cephe sorumlusu olduğu tespit edilmişti. Dün itibariyle 26 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kesintisiz sürdürülen operasyon kapsamında bu gün de öğlen saat 12.30 sıralarında çatışma çıktı. Çatışmada, üç terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen üç teröristen birinin PKK'nın Botan sözde bölge sorumlusu İskan Akyüz'ün doktoru olduğu tespit edildi. Akyüz'ün de bölgede olduğu değerlendiriliyor. Komandolar, Botan sorumlusu Akyüz'ü yakalamak veya etkisiz hale getirmek için operasyon bölgesinde çemberi daraltıyor.

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Anahtar Kelimeler:
TerörPKKStrateji
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