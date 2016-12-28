'Asker gelirse silahı teslim edelim' diyen 4 polise müebbet istemi

Bursa'da, darbe girişimi sırasında Emniyet Müdür Yardımcısının telsizinden yaptığı, 'Darbeci askerlere karşı direnilecek' anonsunu duyunca, kendi aralarında "Asker gelirse neden direneceğim, silahımızı teslim ederiz" dedikleri öne sürülen tutuklu sanıklar Emniyet Amiri Kadriye Kaçar, Komiser Ergün Şimşek ile polis memurları Murat Çelebi ve tutuksuz sanık Bayram Kara'nın yargılanmasına başlandı

HAKLARINDA ömür boyu hapis cezası istenen 4 sanık suçlamaları reddetti. Tanık olarak ifade veren polis memuru K.B. ise



Darbe girişiminin başarısız olmasından sonra ilçe emniyet müdürlüğünde görevi polis memurlarının şikayeti üzerine aralarında Emniyet Amiri Kadriye Kaçar'ın da bulunduğu 4 polis gözaltına alındı. Savunmalarından sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, Bayram Kara ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haklarında, Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ömür boyu, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak'tan ise 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Çıktıkları ilk duruşmada savunmalarını yapan sanıklar yöneltilen suçlamayı kabul etmediler. İfadesinde bu olaylardan sonra meslekten ihraç edildiğini söyleyen tutuklu sanıklardan Kadriye Kaçar, "Ben o akşam darbe girişimini öğrenince amir olarak görev yaptığım ilçe emniyet müdürlüğüne geldim. Sabaha kadar çalıştım. Sonraki gün tekrar görevime geldim. Ardından emniyet müdürünün talimatı ile diğer arkadaşlar ile gözaltına alındık Suçsuzum" dedi.

Komiser Ergün Şimşek ile diğer polis memurlarının da yöneltilen suçlamaları kabul etmediği duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru K.B., darbe girişimi gecesi izinli olduğunu, çağrıldığında hemen emniyete gittiğini belirterek, "Olaylar yaşanırken, Murat Çelebi isimli polis memuru, 'Asker gelirse silahımızı kesinlikle teslim etmemiz ve çatışmaya girmememiz gerekir' dedi. Kendisine, 'Bugün silahımızı verirsek yarın başka bir şeyimizi veririz' diyerek tepki gösterdim. Bana, 'Dangalak kiminle çatışacaksın' dedi. Ben de 'Kiminle çatışmamız gerekiyorsa onunla çatışırız' dedim. Diğer arkadaşlar tartışmadan dolayı beni odadan çıkardı. Karşılaştığım Komiser Ergün Şimşek bana ne olduğunu sorunca, 'Ortada fol yok yumurta yok, personelimiz arasında daha asker gelmeden silahını teslim edecek gönüllüler var' dedim. Murat'a tepki gösterecek diye beklerken bana, 'Çık dışarı, buranın amiri var memuru var' dedi" diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru C.S. ise o akşam Gürsu'da dışarıda görev yaptığını, fakat konuşmalara tanık olan meslektaşlarından, Grup Amiri Kadriye Kaçar'ın odasında, Murat Çelebi'nin 'Darbe gerçekleşti, asker yönetime el koydu, bu iş bitmiştir. Askerler gelirse silahlarımızı teslim edelim, teslim olalım' dediğini duydum" dedi.

Duruşma eksik evrakların beklenmesi diğer tanık polislerin dinlenmesi için ertelenirken, tutuklu sanıkların tahliye istemi kabul edilmedi. ömür boyu hapis cezası istenen 4 sanık suçlamaları reddetti. Tanık olarak ifade veren polis memuru K.B. ise Murat Çelebi 'nin ağzından bu sözleri duyduğunu, kendisi ile tartıştığı için komiser Ergün Şimşek tarafından azarlandığını açıkladı. Bursa 'da, başarısız darbe girişimi nin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Emniyet Müdür Yardımcısı nın tüm birimlere yaptığı, 'Olay yerlerinde bulunan ekiplerimiz. Askerin yapacağı hareketlere karşı direnilecek, silah teslim edilmeyecek. Talimatımıza uyulacak' telsiz anonsunu duyan Merkez Gürsu İlçesi Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Emniyet Amiri Kadriye Kaçar (35), Komiser Ergün Şimşek (45) ile polisler Murat Çelebi (42) ve Bayram Kara (42) iddiaya göre askerlerin gelmesi halinde, silahlarını teslim etme kararı aldı.Darbe girişiminin başarısız olmasından sonra ilçe emniyet müdürlüğünde görevi polis memurlarının şikayeti üzerine aralarında Emniyet Amiri Kadriye Kaçar'ın da bulunduğu 4 polis gözaltına alındı. Savunmalarından sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, Bayram Kara ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Haklarında, Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ömür boyu, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak'tan ise 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 4 sanığın yargılanmasına başlandı.Çıktıkları ilk duruşmada savunmalarını yapan sanıklar yöneltilen suçlamayı kabul etmediler. İfadesinde bu olaylardan sonra meslekten ihraç edildiğini söyleyen tutuklu sanıklardan Kadriye Kaçar, "Ben o akşam darbe girişimini öğrenince amir olarak görev yaptığım ilçe emniyet müdürlüğüne geldim. Sabaha kadar çalıştım. Sonraki gün tekrar görevime geldim. Ardından emniyet müdürünün talimatı ile diğer arkadaşlar ile gözaltına alındık Suçsuzum" dedi.Komiser Ergün Şimşek ile diğer polis memurlarının da yöneltilen suçlamaları kabul etmediği duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru K.B., darbe girişimi gecesi izinli olduğunu, çağrıldığında hemen emniyete gittiğini belirterek, "Olaylar yaşanırken, Murat Çelebi isimli polis memuru, 'Asker gelirse silahımızı kesinlikle teslim etmemiz ve çatışmaya girmememiz gerekir' dedi. Kendisine, 'Bugün silahımızı verirsek yarın başka bir şeyimizi veririz' diyerek tepki gösterdim. Bana, 'Dangalak kiminle çatışacaksın' dedi. Ben de 'Kiminle çatışmamız gerekiyorsa onunla çatışırız' dedim. Diğer arkadaşlar tartışmadan dolayı beni odadan çıkardı. Karşılaştığım Komiser Ergün Şimşek bana ne olduğunu sorunca, 'Ortada fol yok yumurta yok, personelimiz arasında daha asker gelmeden silahını teslim edecek gönüllüler var' dedim. Murat'a tepki gösterecek diye beklerken bana, 'Çık dışarı, buranın amiri var memuru var' dedi" diye konuştu.Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru C.S. ise o akşam Gürsu'da dışarıda görev yaptığını, fakat konuşmalara tanık olan meslektaşlarından, Grup Amiri Kadriye Kaçar'ın odasında, Murat Çelebi'nin 'Darbe gerçekleşti, asker yönetime el koydu, bu iş bitmiştir. Askerler gelirse silahlarımızı teslim edelim, teslim olalım' dediğini duydum" dedi.Duruşma eksik evrakların beklenmesi diğer tanık polislerin dinlenmesi için ertelenirken, tutuklu sanıkların tahliye istemi kabul edilmedi.