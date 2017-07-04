ASAT arızayı kısa sürede giderdi

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi'ne bağlı ASAT Alanya Müdürlüğü, şehrin en işlek caddelerinden biri olan Yayla Yolu'nda şehir merkezini besleyen ana boru üzerinde meydana gelen vana arızasını kısa sürede tamir ederek bölgeye su verdi. ASAT Alanya Müdürü Fatih Uysal, "Maalesef Pazartesi günü öğle saatlerinde 25 Metrelik Yol üzerinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle Alanya Çevreyolu altında kalan bölgelerde su kesintisi yaşanmıştı. Ekiplerimiz Pazartesi günü saat 17.00 itibariyle arızayı giderip hatta su verdi ancak Salı sabahı saat 06.30 itibariyle bazı bölgelerde gece gelen suyun kesildiği tespit edildi. Yapılan incelemede ana hat üzerinde bulunan 300'lük vananın dilinin düştüğü ve kendi kendini kapattığı görüldü. Ekiplerimiz arızaya anında müdahale ederek sorunu giderdi ve bölgeye yeniden su verdi" dedi.