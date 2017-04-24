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Artık bu işi yapamayacaklar! İkinci el otomobil satışında yeni dönem

İkinci el otomobil satışında yeni dönem... MASFED Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Baysan: " İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti’ne ilişkin düzenlemeyle bundan böyle yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyen kimseler motorlu araç alım satım işini yapamayacak. " Tüketicilerin mağdur olmamaları için satış öncesi ekspertiz raporu düzenlenmesi zorunlu olacak. "

Artık bu işi yapamayacaklar! İkinci el otomobil satışında yeni dönem

İkinci el otomobil satışında yeni dönem... MASFED Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Baysan: " İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti’ne ilişkin düzenlemeyle bundan böyle yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyen kimseler motorlu araç alım satım işini yapamayacak. " Tüketicilerin mağdur olmamaları için satış öncesi ekspertiz raporu düzenlenmesi zorunlu olacak. "

24 Nisan 2017 Pazartesi 10:15
Artık bu işi yapamayacaklar! İkinci el otomobil satışında yeni dönem
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KISA adı MASFED olan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’nun uzun çabaları sonucu ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik taslağı TBMM’nin gündemine getirildi. MASFED Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Baysan, düzenlemeyle birlikte kayıtdışı satış yapılan 5 milyon araç satışının kayıt altına alınacağını söyledi.

  5  milyon kayıtdışı satış

  17 yıldır ikinci el araç satışı yapan kimselere yetki belgesi verilmesi konusunda mücadele verildiğini belirten Baysan, Türkiye’de yılda 6 milyon ikinci el araç satışı yapıldığını iletti. Bunun 5 milyonunun kayıtdışı olduğunu kaydeden Baysan, “Sıfır araç satışında 1 milyon satış var. Ama 6 milyon araçtan 5 milyonun kayıtdışı olması Türkiye ekonomisini zarara uğratıyor. Esnafımız olumsuz etkileniyor. Bir de galeri işi yapmayan vatandaşın bu işlerle iştigal eden grupların yaptığı ticarette usulsüz satışları. Kilometrenin indirilmesi, pert olan bir aracın satışa çıkarılması, bu araçların düzgün diye satılması, kazalı aracın kazasız diye satılması bizlere mal ediliyor. Bunların mücadelesini federasyon olarak verdik” dedi.

  Yüz kızartıcı suç işleyenler Otomobil ticareti yapamayaçak

  MASFED’in girişimleriyle Ankara Esenboğa’da kurulan OTOMONİ’nin Cumhurbaşkanı tarafından açılmasından sonra, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfekçi’ye Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla yetki belgesi konusunda içeriği doldurularak çalışmalara başlandığını söyledi. Baysan “Yetki belgesi almayan arkadaşlarımız artık otomobil satışı yapamayacak. Bir araç satışı yapılırken ekspertiz raporunun konulması şart olacak. Bunun dışında kilometre garantisi verilecek. Vatandaş aracını tereddütsüz satın alacak. Yüz kızartıcı işler yapmışsa, mahkemece hüküm giymişse yetki belgesi alamayacak bu nedenle satış yapamayacak. MASFED şu anda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından istenen iktisadi işletme şirketinin kurulmasıyla ilgili çalışmalarımızı tamamlayarak Bakanlığa ilettik. İncelemeden sonra illerde ağ kurulacak. Örneğin Isparta Otomotivciler Derneği olarak biz federasyona bağlı olarak bu yekti belgesi olmadan noter satışı yapılamayacağı konusunda otomobil satıcılarımızı bilgilendirmeye başladık” diye konuştu.

  Sadece yetki belgesi olanlar satış yapacak
  Yetki  belgesi almadan önce esnafa ikinci el otomobil satışı yapan esnafa eğitim verileceğini anlatan Baysan, “ Her ilde bu eğitimler verilecek. Gerçekten bu işi başarabilecek, yapabilecek kimselere bu belgeye sahip olacak. Sonra bu meslek  isim kazanmış olacak. Bu sektörün bu güne kadar ismi yoktu. Bu sektörün kariyer kazanması, bugün bir aracın maliyeti 40-50 bin TL. 10 araç koyduğunuzda  bu sektörde olanların 500 bin TL en az sermaye koyması gerekiyor. Bu standartla getirildiğinde esnafımız saygınlığa kavuşacak. Kariyerli iş yapacak. Otomobil satışla ilgili kayıt dışılık ortadan kalkacak.  İnşallah kısa zamanda çalışmalarımızın sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Artık gayrimeşru satışlar engellenecek. Tüketici de korunmuş olacak”  açıklamasında bulundu.

  42 bin ithal araç ekonomisine kazandırıldı
  Öte yandan Türkiye’de son 5 yılda ithalat izin belgesi firmaları tarafından özellikle 2008-2010 yıllarında ithal ettikleri araçlara Kaçak eşya olduğu iddiasıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından el konulduğunu anımsatan Baysan, “ İthal edildikten 5 yıl sonra üçüncü dördüncü sahiplerinin kullanımında iken, el konulan 42 bin araçtan 12 binine mahkeme kararlarıyla fiilen el konulmuştu. Ancak federasyonumuzun çalışmasıyla Bakanlık tarafından kanun teklifi hazırlandı ve 27 ocak’ta Resim Gazetede yayımlanan  kanunla 42 bin aracın  serbest kalabilmesi için yükümlülükler belirlendi.  Böylece tüketicilerimiz ile mağdur durumda olan ticari işletmelerin mağduriyeti giderildi ve yıllarca çürümeye terk edilmiş  olan mille servet devletimize kazandırıldı” diye konuştu.
 

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