Ardahan'daki orman yangını kontrol altına alındı

ORMANLIK alanda 1 gün önce henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan, farklı bölgelere yayılan ve yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alınan orman yangını, dün akşam saatlerinde rüzgarın şiddetini artırmasıyla tekrar başlamıştı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti.

Bölgede incelemelerde bulunan Ardahan Orman İşletme Müdürü Metin Kaya, yangının gece saat 24.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındığını belirtti.