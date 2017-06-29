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Arazide bulunan kukumav korumaya alındı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde köylülerin arazide bulduğu yavru kukumav kuşu koruma altına alındı

Arazide bulunan kukumav korumaya alındı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde köylülerin arazide bulduğu yavru kukumav kuşu koruma altına alındı

29 Haziran 2017 Perşembe 07:44
Arazide bulunan kukumav korumaya alındı
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ARALIK  ilçesinin Yukarı Çamurlu köyündeki arazide kukumav kuşu bulanlar, durumu Orman ve Su işleri Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.Köye gelen yetkililer, kuşu alarak Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürlüğüne götürdü. Burada veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan yavru kuş, güçlenmesi için bir süreliğine bakıma alındı.Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu, baykuş türünün en küçüğü olan kukumav kuşunun köylülerce arazide bulunduğunu anımsattı.Yapılan muayenede kuşun sağlığının iyi olduğunun belirlendiğini belirten Türkoğlu, "Şu anda kuşun bakımıyla ilgileniyoruz. 2 hafta bakımı yapıldıktan sonra tekrar doğal ortamına bırakmayı planlıyoruz." dedi.

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KukumavKukumav KuşuIğdırKuş
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