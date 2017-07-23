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Arazi kavgası: 15 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada 15 kişi yaralandı

Arazi kavgası: 15 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada 15 kişi yaralandı

23 Temmuz 2017 Pazar 19:52
Arazi kavgası: 15 yaralı
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ALINAN bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğraklı ile Kurudere Mahallesinde ikamet eden Aygün ile Tekeboğan ailesinin fertleri arasında arazi sulama meselesi nedeniyle tartışma çıktı. 

Tartışmanın kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Tekeboğan ailesinden 9, Aygün ailesinden ise 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 

Yaralılar, olay yerine çağrılan özel araçlar ve ambulanslarla Akçakale ve kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. 

Güvenlik güçleri, kavganın daha fazla büyümemesi için iki mahalle girişinde de önlem aldı. 

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Son Güncelleme: 23.07.2017 20:06
Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaAkçakale
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