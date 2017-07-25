Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107088
ALTIN
143.350
DOLAR
3.5640
STERLIN
4.6496
EURO
4.1563
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Temmuz 2017 Alanya -...
Note 8'den bir ilk!
Note 8'den bir ilk!
Her yaşın ilacı güneş!
Her yaşın ilacı güneş!

Arap ülkelerinden Katar'a yeni 'terör kara listesi'

Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkelerin yayınladığı listede, dokuz vakıf ve medya kuruluşu ile dokuz kişi bulunuyor. Katar'ı tecrit eden ülkelerin iddiası, söz konusu listedekilerin Doha yönetimiyle doğrudan ya da dolaylı bağlantıları olması

Arap ülkelerinden Katar'a yeni 'terör kara listesi'

Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkelerin yayınladığı listede, dokuz vakıf ve medya kuruluşu ile dokuz kişi bulunuyor. Katar'ı tecrit eden ülkelerin iddiası, söz konusu listedekilerin Doha yönetimiyle doğrudan ya da dolaylı bağlantıları olması

25 Temmuz 2017 Salı 13:12
Arap ülkelerinden Katar'a yeni 'terör kara listesi'
banner404

SUUDİ Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, Katarlı yetkili makamlarla doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olduğunu öne sürdükleri dokuz vakıf ve medya kuruluşu ile dokuz şahıstan oluşan bir 'terör kara listesi' hazırladı.Suudi resmi haber ajansından yayınlanan yazılı açıklamada, "Katarlı makamların gerekli adımları atmalarını ve terör örgütleri ile teröristleri yargılamalarını bekliyoruz" denildi.Söz konusu listeyi oluşturan ülkeler, 5 Haziran tarihinde Katar'la diplomatik ilişkilerini kesti ve boykot uygulamaya başladı. Bu gelişmeler, Körfez bölgesinde yıllardır yaşanan en derin diplomatik kriz olarak görülüyor.Hazırlanan kara listede, üçü Yemen, altısı da Libya merkezli dokuz kuruluş yer alıyor. Bu kuruluşların El Kaide ile bağlantısı olduğu iddia ediliyor.Listede ayrıca üç Katar, üç Yemen, iki Libya ve bir de Kuveyt vatandaşı bulunuyor. Bu kişilerin de Suriye'de El Nusra Cephesi ve diğer terör örgütlerine destek bulmak için bağış toplama kampanyaları düzenlediği öne sürülüyor.Bu dört Arap ülkesi, ilişkilerin normale dönmesi için aralarında Al Jazeera kanalının ve Türkiye'nin askeri üssünün kapatılması da dahil 13 maddeden oluşan bir talep listesi sunmuştu. Ancak bu talepler, Katar tarafından reddedildi.ABD'den de son dönemde Katar'a destek veren açıklamaların sayısını artarken, Arap ülkeleri taleplerin de ısrarcı olmayacaklarının sinyallerini vermişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KatarSuudi ArabistanBahreynMısırBirleşik Arap EmirlikleriOrtadoğuABDRusyaDonald TrumpYemenLibyaTerörListeKuveytSuriyeEl Nusra CephesİİranTürkiyeTürkAsker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O flash bellek savcılığa teslim edildi
O flash bellek savcılığa teslim edildi
Tutkuları sonları oldu! Motosiklet kazası sevgilileri böyle ayırdı
Tutkuları sonları oldu! Motosiklet kazası sevgilileri böyle ayırdı
TBMM’ye sunuldu! Müftülere nikah kıyma yetkisi geliyor…
TBMM’ye sunuldu! Müftülere nikah kıyma yetkisi geliyor…

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals