SARIKAMIŞ Değişim Derneği üyeleri 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda Arakan’da, yaşananlara tepki göstermek için toplandı. Arakan ve İslam ülkelerinde yaşanan katliam ve zulümlere tepki göstermek için 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda basın açıklaması yapan Sarıkamış Değişim Derneği Başkanı Saim Ucun, Arakan ve Müslüman ülkelerde akan kan ve gözyaşının durması için ülkenin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Saim Ucun, “Bizler Emperyalizmin ve Siyonizmin uşaklığını yapanlara inat hep mazlumun yanında zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz. Hani dersiniz ya kıyamet kopsun evet iki günde 3 bin Arakanlı ölüyorsa, zalimlerin zulmüne maruz kalıyorsa zaten kıyamet kopmuştur” dedi.

Bunu görmeyen ve hissetmeyenlerin yüreğinin öldüğünü ifade eden Ucun, “Bugün bir daha gördük ki salih insanlar sayesinde hala güzel şeyleri umut edebiliriz. Sarıkamış Demokrasi Meydanı’nda bizimle tekbir getiren her yiğide ayrı ayrı teşekkür ederim” diye konuştu.

Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda toplanan kalabalık bir süre tekbir getirdikten sonra sessizce dağıldı.