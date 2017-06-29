Araçta bomba ihbarı polisi alarma geçirdi

EDİNİLEN bilgilere göre, Bağlar Mahallesi Bülent Bahadırlı Caddesi üzerine park halindeki otomobilde bomba ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Mahalleye giriş ve çıkışlar kapatılırken yola şerit çekildi. Yaklaşık 2 saatlik yapılan aramanın ardından ekipler herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.
Ekiplerin incelemesinin ardından otomobil olay yerinden götürüldü. Güvenlik şeritleri kaldırılarak mahalleye girişlere izin verildi.
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