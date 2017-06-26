Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99639
ALTIN
139.593
DOLAR
3.5032
STERLIN
4.4447
EURO
3.9191
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Flaş Haber
Bayram yolunda kaza: 6 yaralı
Kapat

Aracının motoruna sıkışan kedi hayatını değiştirdi

Mardin’in Derik ilçesine bağlı Kızıl köyünde daha önce güvenlik güçleri ve görme engelliler için çeşitli buluşlara imza atan ancak haberlerde izlediği mühendis ölümleri üzerine hayallerinden vazgeçen Hasan Kızıl’ın hayatını aracının motoruna sıkışan kedi değiştirdi

Aracının motoruna sıkışan kedi hayatını değiştirdi

Mardin’in Derik ilçesine bağlı Kızıl köyünde daha önce güvenlik güçleri ve görme engelliler için çeşitli buluşlara imza atan ancak haberlerde izlediği mühendis ölümleri üzerine hayallerinden vazgeçen Hasan Kızıl’ın hayatını aracının motoruna sıkışan kedi değiştirdi

26 Haziran 2017 Pazartesi 13:23
Aracının motoruna sıkışan kedi hayatını değiştirdi
banner404

KEDİNİN ayaklarının ezildiğini gören Kızıl, yüzlerce engelli hayvana yürüteç yaparak hayata tutunmalarını sağladı. Ürettiği yürüteçler için ücret almayan genç, hayvanların özgürlüğünün karşılığının para olmadığını belirtti. Derik ilçesi Kızıl köyünde ikamet eden 22 yaşındaki Hasan Kızıl, lise yıllarında buluşlarına operasyona çıkan güvenlik güçlerinin ayaklarının üşümemesi için yaptığı güneş enerjisiyle çalışan bot ile başladı. Ardından görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak isteyen Kızıl, sesli navigasyon sistemiyle çalışan elektronik baston yaptı. Sürekli bir şey üreten Kızıl, mıknatıstan elektrik üretti. Bu dönemde sonsuz enerji üzerine çalışan Kızıl, televizyonlarda izlediği mühendis cinayetleri üzerine hayallerinden vazgeçti. Ancak 1,5 yıl önce aracının motoruna sıkışan kedinin ayaklarının ezildiğini gören ve büyük üzüntü yaşayan Kızıl, bunun üzerine kolları sıvayarak engelli hayvanlar için yürüteç yapmaya başladı. Şuana kadar yüzlerce hayvana yürüteç yapan ve bunlardan hiçbir ticari karşılık beklemeyen genç sayesinde engelli hayvanlar hayata tutundu.

“Ayakları ezilen kedi koşmaya başladı”

Engelli hayvanlar için ücretsiz protez ve yürüteç yaptığını anlatan Kızıl, “1,5 sene önce arabamın motoruna sıkışan bir kedi bu projeye başlamama sebep oldu. Ayakları ezilmişti, veterinere götürme şansım olmadı ve bunu ürettim. Evdeki minik bir oyuncak vardı, onu parçalayarak yavru kediye bebek yürüteci yaptım. İnternetten bakarak ve yurt dışındaki örneklerini inceleyerek yürüteç yapmaya başladım. Kedi yürüdü ve koşmaya başladı. O andan itibaren bunu daha profesyonel yapmalıyım diye düşündüm ve sadece kediler için değil köpek, kaplumbağa, tavuk ve diğer hayvanlar için de elimdekileri değerlendirmeye başladım. Bunu yaparken alüminyum borular kullandım. Su borusu, halıfleks, hafif demir parçalarını kullandım” dedi.
Bu işin ticaretini yapmayı düşünmediğini anlatan Kızıl, “Hayvanların koşması, yürümesi ve özgür olması parayla olmamalı. Amacım bu proje ile daha çok cana ulaşmak. Türkiye geneli tüm barınakları gezerek yürüyemeyen ne kadar canlı varsa onların özgürce gezmesini sağlamak istiyorum” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DerikKediMardin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Klima borusu merminin eve girmesini engelledi
Klima borusu merminin eve girmesini engelledi
Bakan Avcı'nın acı günü
Bakan Avcı'nın acı günü
Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular sahillere koştu
Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular sahillere koştu

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals