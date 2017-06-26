Aracının motoruna sıkışan kedi hayatını değiştirdi

KEDİNİN ayaklarının ezildiğini gören Kızıl, yüzlerce engelli hayvana yürüteç yaparak hayata tutunmalarını sağladı. Ürettiği yürüteçler için ücret almayan genç, hayvanların özgürlüğünün karşılığının para olmadığını belirtti. Derik ilçesi Kızıl köyünde ikamet eden 22 yaşındaki Hasan Kızıl, lise yıllarında buluşlarına operasyona çıkan güvenlik güçlerinin ayaklarının üşümemesi için yaptığı güneş enerjisiyle çalışan bot ile başladı. Ardından görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak isteyen Kızıl, sesli navigasyon sistemiyle çalışan elektronik baston yaptı. Sürekli bir şey üreten Kızıl, mıknatıstan elektrik üretti. Bu dönemde sonsuz enerji üzerine çalışan Kızıl, televizyonlarda izlediği mühendis cinayetleri üzerine hayallerinden vazgeçti. Ancak 1,5 yıl önce aracının motoruna sıkışan kedinin ayaklarının ezildiğini gören ve büyük üzüntü yaşayan Kızıl, bunun üzerine kolları sıvayarak engelli hayvanlar için yürüteç yapmaya başladı. Şuana kadar yüzlerce hayvana yürüteç yapan ve bunlardan hiçbir ticari karşılık beklemeyen genç sayesinde engelli hayvanlar hayata tutundu.

“Ayakları ezilen kedi koşmaya başladı”

Engelli hayvanlar için ücretsiz protez ve yürüteç yaptığını anlatan Kızıl, “1,5 sene önce arabamın motoruna sıkışan bir kedi bu projeye başlamama sebep oldu. Ayakları ezilmişti, veterinere götürme şansım olmadı ve bunu ürettim. Evdeki minik bir oyuncak vardı, onu parçalayarak yavru kediye bebek yürüteci yaptım. İnternetten bakarak ve yurt dışındaki örneklerini inceleyerek yürüteç yapmaya başladım. Kedi yürüdü ve koşmaya başladı. O andan itibaren bunu daha profesyonel yapmalıyım diye düşündüm ve sadece kediler için değil köpek, kaplumbağa, tavuk ve diğer hayvanlar için de elimdekileri değerlendirmeye başladım. Bunu yaparken alüminyum borular kullandım. Su borusu, halıfleks, hafif demir parçalarını kullandım” dedi.

Bu işin ticaretini yapmayı düşünmediğini anlatan Kızıl, “Hayvanların koşması, yürümesi ve özgür olması parayla olmamalı. Amacım bu proje ile daha çok cana ulaşmak. Türkiye geneli tüm barınakları gezerek yürüyemeyen ne kadar canlı varsa onların özgürce gezmesini sağlamak istiyorum” dedi.