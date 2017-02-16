Araç sahipleri dikkat: Plakalarda yeni dönem

TÜRKİYE'DE şoför birlikleri ve şoförlerin yaşadıkları sorunlar ile problemlerin çözüm yolları, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na eklenen maddeler Park Inn By Radisson Istanbul Atatürk Airport Otel’de düzenlenen toplantıda konuşuldu. Toplantıya, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, sektör yetkilileri ve İstanbul’un birçok ilçesinden şoför birlikleri yetkilileri katıldı.

Toplantı, son dönemlerde gerçekleştirilen terör eylemlerinde ikiz plakalar kullanılmasının da önüne geçilmesini sağlayacak olan 676 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 23’üncü ve 131’ inci maddelerinde yapılan değişikliklerle ilgili bilgi verilmesiyle başladı. Toplantıda, kararname kapsamında yapılan düzenlemeyle yeni dönemde plakalara darphane mührü vurulmasının önemi belirtildi. Düzenleme sayesinde sahte plaka kullanımının ve plakaların kopyalanması yoluyla üretilen ikiz plakalarla yapılan kaçakçılık, terör eylemi gibi birçok sorunun önüne geçilmesinin hedeflendiğine dikkat çekildi.

Uygulama için gerekli belgeler bugün itibariyle İstanbul’daki oda yetkililerine teslim edilirken darphane mühürlü plakaya geçiş için öncelikle 30 büyükşehirdeki araçlardan başlanacağını açıklandı. Yeni uygulamayla plakalarda basan ilçe şoförler odası başkanlığının numarası da bulunacak. Mühürler bugün itibariyle İstanbul’da plaka basma yetkisi olan 24 odaya dağıtılırken ilk plakayı Başkan Apaydın bastı.

“MÜHÜRLERİN SAHTE YAPILMA İMKANI DA OLMAYACAK”

Araçların plakalarının sahte olarak kullanılmaya başlandığının bilgisinin gelmesiyle bir dizi tedbir aldıklarını belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “APP plaka basan ve satan insanların ve kurumların olduğu yerlere Emniyet Müdürlüğüyle birlikte baskınlar düzenlendi. Bizde bu plakalara basılan mühürlerin gerçek mühürle basılmasını önerdik. İstanbul’da darphanede mühürler yaptırıyoruz. Bu mühürlerde her bölgenin kodları olacak. Üzerinde T.C ve rumuzu olacak ve bu mühürlerin sahte yapılma imkanı da olmayacak. Mühürleri İstanbul’da plaka basan 24 odaya vereceğiz. Odalara verildikten sonra tahmin ediyorum bunu daha kaçak yapma cesaretinde kimse olmayacak” dedi.

“AMACIMIZIN EN BİRİNCİ MADDESİ TERÖR OLAYINDA BU ÇİFTE PLAKALARIN KULLANILMAMASIDIR”

Plakaların araçların kimliği olduğunu ve kararnameye eklenen maddeler sayesinde birçok sorunun önüne geçileceğini dile getiren Başkan Fevzi Apaydın, “Terör Türkiye’nin baş belası, bizim en çok çektiğimiz bir şey amacımızın en birinci maddesi de terör olayında, kaçakçılıkta, hırsızlıkta bu çifte plakaların kullanılmamasıdır. Sizin aracınızdaki aynı plakayı bir başka yerde basıp başka bir araca takıp ve bu arabayı bir suç aleti olarak terörde, hırsızlıkta, gaspta kullanıyorlar. Tek bir mühür olunca kaçakçılığı ve harici kullanımı da önlemiş olacağız. İki tane araç patlatıldı bunlar ikiz plaka, kesinlikle bunun önüne geçilecektir. Sahte plakaları takarak bomba yüklü veya başka şekillerde araç kullanılmayacak.Terör örgütü PKK’nın veya başka örgütlerin kullanmış olduğu sahte plakaların önüne geçilmiş olacaktır. İstanbul’da bugün başlatıyoruz ilk defa 30 tane büyükşehrimizin plakalarından başlıyoruz. Zaten İstanbul Türkiye’de satılan plakaların 4’te birini satıyor. Türkiye genelinde bu darphanede yaptığımız mühürleri dağıtacağız” diye konuştu.

“KAYIT TESCİLE GELEN ARAÇLAR BUNDAN SONRA BU MÜHÜRLÜ PLAKALAR TAKILACAK”

Yeni mühürlü plakalarla ilgili bilgi veren Apaydın, “Kayıt tescile gelen araçlar bundan sonra bu mühürlü plakalar takılacak. Bundan sonra daha önce plaka almış olanlar zaman içerisinde değiştirilecekler. Ancak bu şimdi acele olan bir durum değil. Buna ne biz yetişebiliriz, ne de yeni plaka taktıranlara bir külfet getirebiliriz. Çünkü ülkede bugün 22 milyonun üzerinde araç var. Bunların birden bire değişmesi mümkün değil. Mühürlü plakalara geçin diye bir zorunluluk yok ama APP plaka dediğimiz bu Amerikan baskı plakalar var, bunlar da süratle değişecek. Çünkü o plakayı takan araçlar trafikten men edilecek ve ağır cezalar alacaklar” şeklinde konuştu.

29 Ekim 2016 tarihli 29872 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 676 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 23 üncü ve 131 inci maddelerinde yapılan değişikliklerle terör ve kaçakçılık gibi birçok sorunun önüne geçilmesi öngörülüyor.