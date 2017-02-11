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Arabasına öyle bir şey yaptılar ki...

Otomobilini kafetarya önüne park eden şahıs, aracının üstüne asit döküldüğünü fark edince gözlerine inanamadı

Arabasına öyle bir şey yaptılar ki...

Otomobilini kafetarya önüne park eden şahıs, aracının üstüne asit döküldüğünü fark edince gözlerine inanamadı

11 Şubat 2017 Cumartesi 00:03
Arabasına öyle bir şey yaptılar ki...
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OLAY, Karamürsel Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir kafeterya önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B., 41 JA 633 plakalı otomobilini bir kafetaryanın önüne park etti. Park halindeki otomobilin yanına gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, otomobilin çeşitli kısımlarına asit dökerek olay yerinden kaçtı. Park halindeki aracının yanına gelen Mustafa B., otomobilinin üzerine asit döküldüğünü görünce kısa süreli şok geçirdi. Mustafa B. daha sonra polise haber verdi. Bu sırada asit dökülen otomobili gören vatandaşlar, yaşanan olayı şaşkınlıkla takip etti.

Olay yerine gelen emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
KafetaryaArabasışahıs
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