AÖL sınav giriş yerleri açıklandı (2017 Açık Öğretim Sınav Giriş belgesi)

01 - 02 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak olan 2016-2017 eğitim öğretim yılı III. Dönem sınav giriş yerleri belirlenmiştir. Sınavlar 3 oturum şeklinde aşağıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.



I. Oturum 01 Temmuz 2017 Cumartesi 09.30



II. Oturum 01 Temmuz 2017 Cumartesi 14.00



III. Oturum 02 Temmuz 2017 Pazar 09.30

SINAV GİRİŞ YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yurt Dışı Sınav Merkezlerindeki sınavlar Türkiye saati ile aynı olacak şekilde yapılacaktır. Yurt dışında sınava girecek öğrencilerimizin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz sınav giriş belgesinde belirtilen okul ve salonlarda sınava girmek zorundadır. Sınav Giriş Belgenizi ‘’Öğrenci Genel Bilgileri’’ menüsü altında yer alan ‘’ Sınav Giriş Belgesi’’ ekranından seçerek yazdırabilirsiniz. Sınav Giriş Belgesinde il/ilçe/okul adı tanımlanmamışsa 0 312 4132162 no’ lu telefonu arayınız. Sınav Giriş Belgenizi sistemde yayınlandıktan hemen sonra alınız, son günlere bırakmayınız.

Sınav günü yanınızda Sınav Giriş Belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgenizi (fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden herhangi birini) bulundurunuz. Bunun yanında Öğrenci Kimlik Kartınızın da yanınızda bulunmasında yarar vardır.

Sınav Giriş Belgesinde yedek salonda sınava girecek öğrenciler, öğrenci numaraları ile sınav giriş belgesindeki ders kodlarını ve diğer bilgileri dikkatli bir şekilde cevap kâğıtlarına kodlayacaklardır. Sınava gireceğiniz her dersten 20’şer soru sorulacaktır. Her bir sorunun değeri 5 puandır. Bir dersten başarılı olabilmeniz için en az 45 puan almanız gerekmektedir. Yanlış cevaplarınız değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. Diğer bir ifade ile yanlışların doğruları götürmesi diye bir uygulama yoktur.

SON GÜNE BIRAKMAYIN

MEB’in üstünde durduğu önemi uyarı ise, belgeyi son günlere bırakmama konusu. Yoğunluk olmasından ötürü sitede yaşanacak olumsuz bir durumda bakanlık sorumlu olmayacaktır.

Öğrenci sınava, giriş belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesiyle gelmesi mecburidir. Öğrenci kimlik kartında mecburiyet yoktur ama MEB getirilmesinde yarar vardır açıklaması yaptı.

4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Öğrenci gireceği sınavlarda toplam 20 soruyu çözmesi gerekir. Her sorunun 5 puan değeri vardır. Toplam 60 puandan 45 puan alan öğrenci başarılı olacaktır (20 sorudan en az 9 soruyu doğru bilen sınavı başarıyla geçecektir) Sınavda yanlış cevap, doğru cevabı etkilemeyecektir.