Antalya’da akılalmaz uyuşturucu düzeneği

EDİNİLEN bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side'deki bir apartman dairesine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.Ç.’nin evinde yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 5 gram esrar, 70 gram eroin ele geçirildi. M.Ç. ile bağlantılı oldukları belirlenen T.S. ile C.B.’nin Antalya merkez Lara ve Kundu bölgelerindeki evlerine de baskın yapıldı. Operasyonda T.S., ve C.B. tarafından kiralanan apartman dairesinin duvarları ve tavanına konulan naylon brandalarla seraya çevrildiği tespit edildi. Evde seraya çevrilen alanın ısı ve nemini ölçer cihazlar ile yoğun esrar kokusunu gizlemede kullanıldığı değerlendirilen koku fanları da bulundu. Zanlıların içerisinde ısı, havalandırma ve çeşitli sistemlerin bulunduğu apartman dairesinin iki odasını uyuşturucu imalathanesine çevirerek sukunk ve esrar imal ettikleri belirlendi.

Yapılan aramada 200 gram sukunk ve birçok uyuşturucu imal ve ticaretinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan T.S. ve C.B., çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu madde sağlamak" suçundan tutuklandı.