Antalya yolunda çok acı kaza: 1 ölü, 4 yaralı

ALINAN bilgiye göre Erkan Erdem (33) idaresindeki 27 AEK 28 plakalı otomobil, Ayrancı-Ereğli karayolunun 5'inci kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Erdem ile eşi Burcu (32), çocukları Eymen (7), Selen (3) ve Sinem Erdem (1) yaralandı.
Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Selen Erdem müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Ailenin, Gaziantep'ten Antalya'ya bayram tatiline gittikleri öğrenildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.