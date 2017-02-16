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Antalya'da yeni diş sağlığı merkezi hizmette

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, Ahatlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin 56 poliklinikle hizmet verdiğini söyledi

Antalya'da yeni diş sağlığı merkezi hizmette

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, Ahatlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin 56 poliklinikle hizmet verdiğini söyledi

16 Şubat 2017 Perşembe 22:22
Antalya'da yeni diş sağlığı merkezi hizmette
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YILMAZ, Ekim 2016'da hizmet vermeye başlayan Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin 8 bin 840 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 12 bin 924 metrekare alan üzerine kurulduğunu kaydetti. Merkezin 56 poliklinik, 2 mahkum polikliniği, 2 lokal ameliyathane, 1 genel ameliyathane, 4 yatak kapasitesi, 3 panoramik röntgen cihazı, 1 tomografi cihazı, 2 periapikal röntgen cihazı ile hizmet verdiğini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, bina içi dekorasyon tabela ve yönlendirme çalışmalarının tamamlandığını ifade etti. Yılmaz, merkezde kullanılmak üzere tıbbi demirbaş ihtiyaçlarının yapıldığını belirtirken, tomografi, panoramik röntgen, anestezi cihazı, otoklav ve cerrahi alet yıkama cihazları ile merkezi sterilizasyon ünitesinin kurulumunun tamamlandığını söyledi. Yeni merkezde diş protez, diş tedavi, çocuk diş sağlığı hizmetleri, mahkum hasta tedavisi, engelli hasta tedavisi, genel anestezi altında diş tedavisi, diş eti hastalıkları tedavisinin yapılmakta olduğunu anlatan Prof. Dr. Necat Yılmaz, implant uygulaması hizmetine de başlandığını ifade etti. Yılmaz, Manavgat ve Alanya'daki merkezlerden sonra merkezde de hastalara implant uygulaması hizmeti sunmaya başladıklarını vurguladı.

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Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel SekreteriNecat YılmazAhatlı Mahallesi
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