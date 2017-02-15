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Antalya'da hayvan kurtarma operasyonu

Antalya'da yağmur suyu drenaj kanalında mahsur kalan 10 ördek ile 8 kaz, hayvan severler tarafından kurtarıldı

Antalya'da hayvan kurtarma operasyonu

Antalya'da yağmur suyu drenaj kanalında mahsur kalan 10 ördek ile 8 kaz, hayvan severler tarafından kurtarıldı

15 Şubat 2017 Çarşamba 22:30
Antalya'da hayvan kurtarma operasyonu
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PINARBAŞI Mahallesi'ndeki yağmur suyu drenaj kanalında ördek ve kazlardan oluşan sürünün uzun süreden bu yana mahsur kaldığı ihbarı üzerine Antalya Candost Derneği harekete geçti. Dernek başkanı Arife Yanık ile arkadaşları, 10 ördek ile 8 kazı bulundukları yerden alarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'na götürdü. Hayvanların yaşadığı kanalda su bulunmadığını, beslenme ortamlarının da olmadığını söyleyen Yanık, "Tahliye çalışması 5 saate yakın sürdü. Kanalda su olmadığı için beslenecekleri bir şey de kalmamış. Mahalleli ekmek ve yemek artıkları ile besliyormuş. Suyu çekilmiş kanalda çamur içinde yaşamalarına müsaade edemezdik" dedi. Tüm ördek ve kazları birer birer topladıklarını anlatan Arife Yanık, "Kaçış yollarını ağlarla kapatarak çevreye yayılmalarını ve birbirlerine zarar vermelerini engelledik. Daha sonra nakil kutularına koyarak, hayvanat bahçesine nakil ettik" diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaYağmur SuyuördekKaz
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