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Antalya'da açıklandı: Eğitim İş'ten 'Hayır'

Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim İş) Genel Başkanı Mehmet Balık, referandumda 'Hayır' oyu kullanacaklarını açıkladı

Antalya'da açıklandı: Eğitim İş'ten 'Hayır'

Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim İş) Genel Başkanı Mehmet Balık, referandumda 'Hayır' oyu kullanacaklarını açıkladı

10 Şubat 2017 Cuma 22:17
Antalya'da açıklandı: Eğitim İş'ten 'Hayır'
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EĞİTİM İş Antalya Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısına Genel Başkan Mehmet Balık ile İl Başkanı Fatin Iltar katıldı. El Bab'da şehit düşen 5 askeri anarak sözlerine başlayan Mehmet Balık, Suriye'de şehit olan askerlerin AKP iktidarının yanlış dış politika izlemesinden kaynaklandığını söyledi. Son olarak 7 Şubat tarihinde yayımlanan 686 sayılı KHK ile 2 bin 585'i Milli Eğitim Bakanlığı, 330'u Yükseköğretim kurumları olmak üzere toplamda 4 bin 464 kamu görevlisinin ihraç edildiğini kaydeden Mehmet Balık, "Sorgusuz sualsiz, gerekçesiz, evrensel hukuk ilkeleri çiğnenerek yine bir yargısız infaz örneği yaşanmış, FETÖ ile uzaktan yakından alakası olmayan, tek suçu iktidar yandaşı olmamak olan kamu görevlileri tasfiye edilmiştir. Sendikamız üyesi 21 kamu emekçisi de bu KHK ile haksız olarak ihraç edilmiştir" diye konuştu. Konya İl Milli Eğitim Müdürü'nün, referandumda 'hayır' oyu verecekleri şeytana benzetmesini, Antalya Milli Eğitim Müdürü'nün ise Facebook sayfasındaki paylaşımlarını eleştiren Mehmet Balık, şöyle konuştu: "Bu paylaşımların siyasi içerikli olması, bağlı bulundukları kurumların tamamen siyasileştiğini apaçık göstermektedir. Ayrıca, Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul müdürü siyasi içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle görevden alındı. Buna karşın, aynı okuldaki iki müdür yardımcısı AKP lehine paylaşımlarda bulunurken, muhalefet aleyhine yaptıkları paylaşımların şikayet konusu olmasına rağmen haklarında hiçbir işlem yapılmadı." Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdürü ve Eğitim İş Sendikası üyesi Cengiz Erkuş'un, WhatsApp aracılığıyla kendisine gelen bir mesajı telefonunda kayıtlı başka kişilere gönderdiğini hatırlatan Mehmet Balık, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu müdürümüz tamamen kapatılan 52 sanat kurumu ile ilgili paylaşımda bulundu. Tek suçu da cumhuriyetin kültür ve sanat kurumlarının kapatılmasına sonuna kadar karşı durmaktı. Bu düşünceleri nedeniyle hakkında soruşturma açıldı. Eğitim İş olarak bu uygulamalara son veren, eşit, adil ve tarafsız davranan bir yönetim istiyoruz. Herkes, adaletin bir gün kendilerine de lazım olacağını bilmelidir. Bunun için de önümüzdeki referandumda Eğitim İş Örgütü olarak 'Hayır' diyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Eğitim Ve Bilim İş Görenleri SendikasıEğitim IşMehmet Balık
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