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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Annesinin kafasını taşla ezerek öldürdü

İstanbul'da şizofren hastası 44 yaşındaki Mustafa Yılmaz, kendisini zehirleyeceğini düşündüğü 73 yaşındaki annesi Servet Yılmaz'ın başını taşla ezerek öldürdü

Annesinin kafasını taşla ezerek öldürdü

İstanbul'da şizofren hastası 44 yaşındaki Mustafa Yılmaz, kendisini zehirleyeceğini düşündüğü 73 yaşındaki annesi Servet Yılmaz'ın başını taşla ezerek öldürdü

30 Haziran 2017 Cuma 17:22
Annesinin kafasını taşla ezerek öldürdü
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MUSTAFA Yılmaz, olaya müdahale etmek isteyen komşuları Nazmiye Kılıç'ı da yaraladı. Küçükköy Yenimahalle'de meydana gelen olayın ardından polis olay yerinde inceleme yaptı. Oğul Mustafa Yılmaz gözaltına alınırken, olayda kullandığı taşa da el konuldu.

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Son Güncelleme: 30.06.2017 17:29
Anahtar Kelimeler:
Taşla EzerekAnnesiMustafa Yılmazİstanbul
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