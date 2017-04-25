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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Annesi 'adalet kısasa kısastır' dedi

Diyarbakır’da 6-8 Ekim Kobani olaylarında öldürülen Yasin Börü’nün annesi Hatice Börü, mahkeme kararına ilişkin, “Kararla az da olsa rahatladık ancak gerçek adalet kısasa kısastır” dedi

Annesi 'adalet kısasa kısastır' dedi

Diyarbakır’da 6-8 Ekim Kobani olaylarında öldürülen Yasin Börü’nün annesi Hatice Börü, mahkeme kararına ilişkin, “Kararla az da olsa rahatladık ancak gerçek adalet kısasa kısastır” dedi

25 Nisan 2017 Salı 20:15
Annesi 'adalet kısasa kısastır' dedi
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DİYARBAKIR'DA terör örgütü PKK’nın çağrısı üzerine 6-8 Ekim 2014’te yaşanan Kobani olayları sırasında kurban eti dağıtırken öldürülen Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökgöz’ün aileleri, çocuklarının öldürüldüğü olaya ilişkin açılan davada, 24 sanığa verilen cezalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yasin’in annesi Hatice Börü, mahkeme kararıyla biraz rahatladıklarını belirterek, “Ancak gerçek adalet bu değil. Gerçek adaletse kısasa kısastır. Diğer annelerde benim düşüncemdeler. Aynısını onlara da yapılmadıkça gerçek adalet sağlanmıyor. Şüphem yoktur ki Rabbim hakkıyla alacaktır. Bu dünyada da alacak, öbür dünyada da alacak. Zübeyde Zümrüt’ün, Selahattin Demirtaş’ın da bu davaya dahil edilmelerini istiyorum.Olayda ihmali olanların da yargılanmasını istiyorum” dedi.

“Geç gelen bir adalet oldu”

Hüseyin Dekak’ın annesi Zerife Dekak, birazda olsa içlerine su serpildiğini anlatarak, “3,5 yıl sonra bu karar verildi. Her şey meydandadır. Videolar olsun, şuanda tutuklu olanların geçmişleri olsun, örgütle bağları olsun her şey ortada. Her şeyi bildikleri halde mahkeme davası sulandırıldı ve uzatıldı. 3,5 yıldan sonra bu karar çıkartıldı. Diğerlerinin de tutuklanmalarını istiyorum. Mahkemeye katılan diğer suçlular, kaçanlar, yaşları küçükler olsun. O gün yüz kişiden fazlaydılar, hepsi kaçtılar” diye konuştu.

“Azmettiriciler davaya dahil edilsin” 

Hasan Gökgöz’ün babası Mehmet Gökgöz ise, adaletin tam yerini bulmasını beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:  “Biz daha güzel bir şeyler bekliyorduk. Adalet tam yerini bulsun istiyorduk ancak tam bulmadı. Çünkü azmettiriciler davaya dahil edilmedi. Bunlar, Selahattin Demirtaş, Zübeyde Zümrüt ve Gültan Kışanak davaya dahil olmayana kadar rahat olamayız.”  

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırAdalet Kısasa KısastırYasin Börü
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