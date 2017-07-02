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Anne- baba yaralandı, Ömer bebeğin burnu bile kanamadı

TEM yolunda kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Rıfat Canbaz ile eşi Burçin Canbaz yaralanırken, bebek koltuğunda bulunan 1 yaşındaki Ömer Canbaz ise yara almadı. Yardıma gelen iki kadın, çocuğu çarşafın içerisine koyup sallayarak uyutmaya çalıştı

Anne- baba yaralandı, Ömer bebeğin burnu bile kanamadı

TEM yolunda kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Rıfat Canbaz ile eşi Burçin Canbaz yaralanırken, bebek koltuğunda bulunan 1 yaşındaki Ömer Canbaz ise yara almadı. Yardıma gelen iki kadın, çocuğu çarşafın içerisine koyup sallayarak uyutmaya çalıştı

02 Temmuz 2017 Pazar 14:33
Anne- baba yaralandı, Ömer bebeğin burnu bile kanamadı
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ANNE- baba yaralandı, Ömer bebeğin burnu bile kanamadı. Kaza Sabah saatlerinde, TEM yolu İzmit Bekirdere rampası mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Rıfat Canbaz yönetimindeki 34 RY 5759 plakalı Otomobil, önce önünde ilerleyen Taner Yılmaz'ın kullandığı 34 JU 8824 plakalı kamyona, sonra bariyerlere çarptı. Rıfat Canbaz hasar gören araçta sıkışırken, kazayı görerek yardıma koşanlar Burçin Canbaz'ı araçtan çıkardı. Otomobilde çocuk koltuğunda oturan Ömer Canbaz ise kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
ÇARŞAFA KOYUP UYUTMAYA ÇALIŞTILAR

112 Acil Servis'ten yardım istenilirken, araçta çocuk koltuğunda bulunan Ömer Canbaz dışarı alındı. İki kadın Ömer Canbaz'ı içerisine koydukları çarşafın iki yanında tutup sallayarak uyutmaya çalışırken, kurtarma çalışmalarını üzüntü içerisinde izledi. İtfaiye ekibi aracın kapılarını keserek Rıfat Canbaz'ı dışarı çıkardı. Yaralanan Rıfat ve Burçin Canbaz ile birlikte Ömer Canbaz da ambulansa konuldu. Rıfat Canbaz olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Seka Devlet Hastanesi'ne, eşi ve bebeği ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM yolu İstanbul yönünde ulaşım kontrollü sağlanırken, araçların yoldan kaldırılması ile yol tamamen ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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