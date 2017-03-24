Anketlerde son durum: Erdoğan açıkladı

ERDOĞAN referandum anketleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

Evet oylarının her geçen gün önde ve yükselerek devam ettiğini biliyoruz. Asıl hedefimiz yükselen oyların çok daha yükselmesi. Yüzde 52 ile milletim cumhurbaşkanı seçti. Diyoruz ki şimdi milletim MHP'nin yaklaşımı ortada, AK Parti'nin yaklaşımı ortada ve bunun yanında BBP'nin yaklaşımı, Saadet Partisi'nin yaklaşımı ortada. Yönetici kadro hayır dese de tabanda evet oyları olduğuna inanıyorum. Yine inanıyorum ki CHP'ye gönül vermiş olan vatandaşlarım da Kandil'dekilerle beraber olmayacaktır. Kandil 'Hayır' diyor. Bu yüzden biz Hayır diyemeyiz diyecek olan vatandaşlarımda bu yaklaşımı görüyorum. Yüzde 52'nin çok çok üstünde bekliyorum. Diyarbakır, Van oralara gideceğiz. Araziden gelen araştırmalar da iyi. Yönetim sistemi burada yeniden inşa ediliyor.

"EVET'İ YÜZDE 60'LARIN ÜZERİNDE TAÇLANDIRALIM"

Hükümet bir defa işin başında, Kasım 2019'a kadar Türkiye'de idari noktadan bahtsızlık söz konusu değil ki. Kendileri (CHP) hiç buralara gelmeyeceği için toparlamaya çalışıyorlar. Biz 49,5'la birinci parti olduğumuz zamanlar oldu. Ama 34,5'la da iki parti girdik. Ondan sonraki süreçlerde hep yüzde 60'ın üzerinde olduk. Benim derdim şu, 'Evet'i yüzde 60'ların üzerinde taçlandıralım. Çünkü bunu bu şekilde taçlandırdığınız zaman parlamentodaki gücü bu defa yeni yönetim sisteminde de yakalamak suretiyle Türk tipi başkanlık sistemini dünyaya örnek olarak sunma fırsatını yakalarız.