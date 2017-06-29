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Anayasa Mahkemesi'nden Kadın Partisi kararı!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Kadın Partisinin hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi AYM tarafından reddedildi

Anayasa Mahkemesi'nden Kadın Partisi kararı!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Kadın Partisinin hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi AYM tarafından reddedildi

29 Haziran 2017 Perşembe 09:03
Anayasa Mahkemesi'nden Kadın Partisi kararı!
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ANAYASA Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet  Başsavcılığının, Kadın Partisinin kendiliğinden dağılma hali ve buna bağlı olarak  hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebini reddetti. 
 
Yüksek Mahkemenin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, kuruluşuna  dair bildirisini 26 Haziran 2014'te İçişleri Bakanlığına vererek tüzel kişilik  kazanan Kadın Partisi hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen  iddianameyle kendiliğinden dağılma hali ve buna istinaden hukuki varlığının sona  erdiğinin tespitine karar verilmesi istenildi.
 
AYM tarafından yapılan incelemede, Siyasi Partiler Kanunu gereğince  kuruluşundan itibaren iki yıl içinde ilk büyük kongresini toplamadığı ve zorunlu  organlarını oluşturmadığı belirlenen partinin yaptığı savunmada, ilk büyük  kongrenin zamanında toplanmadığını kabul etmekle birlikte büyük kongrenin 29 Ocak  2017'de toplanacağını bildirdiği ve söz konusu tarihte de ilk büyük kongrenin  gerçekleştiği tespitine yer verildi.
 
AYM'nin daha önceki kararlarında, büyük kongrelerini süresinde  yapmadıkları için haklarında dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki  varlıklarının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebinde bulunulan  partilerin, savunmalarının istenmesinden sonra da olsa büyük kongrelerini  yapmalarının, siyasi ve hukuki varlıklarını devam ettirme yönünde bir iradenin  varlığı olarak kabul edildiğine değinildi.
 
Yüksek Mahkeme, bu çerçevede Kadın Partisinin kendiliğinden dağılma  hali ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar  verilmesi talebini, Muhammed Emin Kuz'un karşı oyu ve oy çokluğuyla reddetti.
 
AYM üyesi Kuz, karşı oy gerekçesinde partinin tüzel kişiliğinin kanun  gereği kendiliğinden sona ermesinden sonra yapılan ilk kongre ve zorunlu  organların oluşturulmasına ilişkin tasarrufların yok hükmünde olduğunu savundu.

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Son Güncelleme: 29.06.2017 09:26
Anahtar Kelimeler:
Anayasa MahkemesiKadın PartisiYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
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