banner428
banner405

Anayasa Komisyonunda yine tartışma çıktı! Salondan sloganlar yükseliyor

TBMM Anayasa Komisyonunda 20 Aralık Salı günü başlayan görüşmeler, bir günlük aranın ardından bugün yeniden başladı. CHP'lilerin kifayeti müzakere önergesi oylamasının tekrarını istedi. Başkan isteği geri çevirdi, salonda yeniden tartışma çıktı. Salondan sloganlar yükseliyor. 4 partinin grup başkanvekilleri tansiyonu düşürmek için bir araya gelme kararı aldı

Anayasa Komisyonunda yine tartışma çıktı! Salondan sloganlar yükseliyor
banner404
ANAYASA Komisyonu, 22 Kasım Perşembe günü 10 saat 35 dakika, 23 Kasım  Cuma günü ise 10 saat 23 dakika çalıştı. Komisyon, hafta sonu da toplanarak 5,5  saat süren bir görüşme yaptı.  Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler, aralıksız 5 gün sürdü ve  milletvekilleri 47 saat 42 dakika, Anayasa teklifi üzerinde görüşlerini dile  getirdi.   Komisyonun 24 Aralık Cumartesi günü yaptığı toplantıda, Ak Parti'li  milletvekilleri, "teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin açıklığa kavuştuğu, bir  konu üzerindeki görüşmelerin ilanihaye devam etmesinin mümkün olmadığı, görüşülen  konunun da vuzuha kavuştuğu gerekçesiyle" yeterlilik önergesi verdi.CHP'nin karşı çıkması üzerine salonda kavga çıktı. Yaşanan kavganın ardından teklifin  görüşmeleri, bugün yeniden başladı.

SALONDA TARTIŞMA ÇIKTI   
Anayasa Komisyonu  bugün yeniden saat 11.00'da toplandı  CHP ve HDP kifayeti müzakere önergesi oylamasının tekrarını istedi. Başkan Şentop,  isteği geri çevirdi ve birinci madde üzerinde görüşmelere geçti. Bunun üzerine salonda yeniden tartışma çıktı. Sloganlar yükseliyor.      

ACİL TOPLANTI YAPILACAK  
Yaşanan tartışmalar nedeniyle dört partinin grup başkanvekilleri görüşem kararı aldı. Toplantıya ara verilince görüşme yapılacak.  

AK PARTİLİ YILMAZTEKİN: YASAL İŞLEM YAPILACAK 
Öte yandan  TBMM Anayasa Komisyonu üyesi, AK Parti Şanlıurfa  Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay  tarafından, komisyonda sözlü hakaret ve fiziki müdahaleye maruz kaldıklarını  belirterek, gerekli yasal işlemleri başlatacaklarını söyledi.

 
banner355
Etiketler; #Anayasa komsiyonu #CHP #AK Parti #TBMM #bugün #Anayasa
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Balkon çöktü: 3 yaralı
Sonraki Haber
Anayasa Komisyonunda yine tartışma çıktı! Salondan sloganlar yükseliyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.