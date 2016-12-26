Anayasa Komisyonunda yine tartışma çıktı! Salondan sloganlar yükseliyor

ANAYASA Komisyonu, 22 Kasım Perşembe günü 10 saat 35 dakika, 23 Kasım Cuma günü ise 10 saat 23 dakika çalıştı. Komisyon, hafta sonu da toplanarak 5,5 saat süren bir görüşme yaptı. Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler, aralıksız 5 gün sürdü ve milletvekilleri 47 saat 42 dakika, Anayasa teklifi üzerinde görüşlerini dile getirdi. Komisyonun 24 Aralık Cumartesi günü yaptığı toplantıda, Ak Parti'li milletvekilleri, "teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin açıklığa kavuştuğu, bir konu üzerindeki görüşmelerin ilanihaye devam etmesinin mümkün olmadığı, görüşülen konunun da vuzuha kavuştuğu gerekçesiyle" yeterlilik önergesi verdi.CHP'nin karşı çıkması üzerine salonda kavga çıktı. Yaşanan kavganın ardından teklifin görüşmeleri, bugün yeniden başladı.
SALONDA TARTIŞMA ÇIKTI
Anayasa Komisyonu bugün yeniden saat 11.00'da toplandı CHP ve HDP kifayeti müzakere önergesi oylamasının tekrarını istedi. Başkan Şentop, isteği geri çevirdi ve birinci madde üzerinde görüşmelere geçti. Bunun üzerine salonda yeniden tartışma çıktı. Sloganlar yükseliyor.
ACİL TOPLANTI YAPILACAK
Yaşanan tartışmalar nedeniyle dört partinin grup başkanvekilleri görüşem kararı aldı. Toplantıya ara verilince görüşme yapılacak.
AK PARTİLİ YILMAZTEKİN: YASAL İŞLEM YAPILACAK
Öte yandan TBMM Anayasa Komisyonu üyesi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay tarafından, komisyonda sözlü hakaret ve fiziki müdahaleye maruz kaldıklarını belirterek, gerekli yasal işlemleri başlatacaklarını söyledi.
TBMM Anayasa Komisyonunda 20 Aralık Salı günü başlayan görüşmeler, bir günlük aranın ardından bugün yeniden başladı. CHP'lilerin kifayeti müzakere önergesi oylamasının tekrarını istedi. Başkan isteği geri çevirdi, salonda yeniden tartışma çıktı. Salondan sloganlar yükseliyor. 4 partinin grup başkanvekilleri tansiyonu düşürmek için bir araya gelme kararı aldı
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