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Anayasa Komisyonu'nda 7. madde kabul edildi

TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yollarıyla ilgili olarak; TBMM, belli bir konuda Meclis araştırması ve genel görüşme yapabilecek. Milletvekilleri yazılı soru sorabilecek maddesi komisyonda kabul edildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 'doğuştan Türk olma' şartı da tekliften çıkartılıyor

Anayasa Komisyonu'nda 7. madde kabul edildi
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MECLİS Anayasa Komisyonu'nda, anayasa değişiklik teklifinin 7'nci  maddesi de kabul edildi. Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen maddeye göre, TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yollarıyla ilgili olarak; TBMM, belli bir konuda Meclis araştırması ve genel görüşme yapabilecek. Milletvekilleri yazılı soru sorabilecek.
Daha önce anayasa değişiklik teklifinin, 1. 2. 3. 4. ve 6. maddeleri kabul edilmiş; yedek milletvekilliğine ilişkin 5. madde metinden çıkarılmıştı.

DOĞUŞTAN TÜRK OLMA ŞARTI TEKLİFTEN ÇIKARTILIYOR
TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmelerde AK partiden beklenen hamle geldi. Cumhurbaşkanı adaylığı için doğuştan Türk vatandaşı olma şartından vazgeçildi. Cumhurbaşkanı adayı olabilme şartları arasında doğuştan Türk vatandaşı olma da sayılıyordu. Önerge ile bu ifade metinden çıkarılıyor

AK PARTİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı için doğuştan Türk olma şartı kalkacak" dedi.
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Etiketler; #anayasa komisyonu #AK Parti #MHP #7. madde
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