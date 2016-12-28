Anayasa Komisyonu'nda 7. madde kabul edildi

TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yollarıyla ilgili olarak; TBMM, belli bir konuda Meclis araştırması ve genel görüşme yapabilecek. Milletvekilleri yazılı soru sorabilecek maddesi komisyonda kabul edildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 'doğuştan Türk olma' şartı da tekliften çıkartılıyor

MECLİS

Daha önce anayasa değişiklik teklifinin, 1. 2. 3. 4. ve 6. maddeleri kabul edilmiş; yedek milletvekilliğine ilişkin 5. madde metinden çıkarılmıştı.



DOĞUŞTAN TÜRK OLMA ŞARTI TEKLİFTEN ÇIKARTILIYOR

TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmelerde



AK PARTİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı için doğuştan Türk olma şartı kalkacak" dedi. Anayasa Komisyonu 'nda, anayasa değişiklik teklifinin 7'nci maddesi de kabul edildi. Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen maddeye göre, TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yollarıyla ilgili olarak; TBMM, belli bir konuda Meclis araştırması ve genel görüşme yapabilecek. Milletvekilleri yazılı soru sorabilecek.Daha önce anayasa değişiklik teklifinin, 1. 2. 3. 4. ve 6. maddeleri kabul edilmiş; yedek milletvekilliğine ilişkin 5. madde metinden çıkarılmıştı.TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmelerde AK parti den beklenen hamle geldi. Cumhurbaşkanı adaylığı için doğuştan Türk vatandaşı olma şartından vazgeçildi. Cumhurbaşkanı adayı olabilme şartları arasında doğuştan Türk vatandaşı olma da sayılıyordu. Önerge ile bu ifade metinden çıkarılıyorAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı için doğuştan Türk olma şartı kalkacak" dedi.