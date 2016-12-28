Anayasa görüşmelerinde flaş gelişme!

4. MADDEYE göre seçimler 5 yılda bir yapılacak. 6. maddede TBMM'nin görev ve yetkileri belirleniyor. 5. madde ise önergeyle tekliften çıkartıldı, yedek milletvekilliği iptal edildi
AK Parti'nin Anayasa değişiklik teklifinin, TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin 5 yılda bir yapılmasına ilişkin 4. maddesi kabul edildi; yedek milletvekilliğine ilişkin düzenleme metinden çıkarıldı.
SEÇİMLER 5 YILDA BİR YAPILACAK
4. maddeye göre, Anayasanın "TBMM'nin seçim dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi" olarak değişiyor.
Seçimler 4 yılda değil 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek.
Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.
YEDEK MİLLETVEKİLLİĞİ İPTAL EDİLDİ
Bu oylamanın ardından "yedek milletvekilliği" düzenlemesini içeren 5. madde, verilen önergeyle metinden çıkarıldı. Maddeyle, TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidileceğine yönelik hüküm de kaldırılması öngörülüyordu.
6. MADDEDE TBMM'NİN GÖREV VE YETKİLERİ BELİRLENİYOR
TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin Anayasa değişiklik teklifinin 6. maddesi kabul edildi.
Kifayeti müzakere önergesinin ardından kabul edilen maddeye göre, TBMM'nin görev ve yetkileri; kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek olarak belirleniyor.
Anayasa teklifinin 4. ve 6. maddeleri komisyonda kabul edildi
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