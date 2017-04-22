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Anadolu Kulübü'nde seçim var

Atatürk’ün 1926’da kurduğu, ilk başkanlığını İsmet İnönü’nün yaptığı, yaklaşık 3 bin üyesi bulunan, Anadolu Kulübü Derneği'nde yarın seçim var. Seçimde derneğin şimdiki başkanı eski vekil Metin Cizreli ile eski vekil Semih Eryıldız yarışacak

Anadolu Kulübü'nde seçim var

Atatürk’ün 1926’da kurduğu, ilk başkanlığını İsmet İnönü’nün yaptığı, yaklaşık 3 bin üyesi bulunan, Anadolu Kulübü Derneği'nde yarın seçim var. Seçimde derneğin şimdiki başkanı eski vekil Metin Cizreli ile eski vekil Semih Eryıldız yarışacak

22 Nisan 2017 Cumartesi 16:25
Anadolu Kulübü'nde seçim var
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ESKİ ve yeni çok sayıda milletekilinin üyesi oldu Anadolu Kulübü'nün Ankara'daki merkezindeki seçim saat 11:00'de başlayacak.1998’den bu yana eski Diyarbakır Milletvekili 86 yaşındaki Metin Cizreli ve arkadaşları tarafından yönetilen Anadolu Kulübü Derneği yönetimine derneğin 19 yıllık başkanı 86 yaşındaki eski vekil Metin Cizreli ile yine eski vekil 71 yaşındaki Semih Eryıldız yarışacak. Merkezi Ankara'da olan ve İstanbul ile İzmir'de şubeleri bulunan şubeleri de bulunuyor. 

19 YILDIR BAŞKAN

1965 - 1969 tarihlerinde CHP'den Diyarbakır milletvekili seçilen Nedim Metin Cizreli, 1931 Diyarbakır doğumlu. Yüksek mühendis olan Cizreli, vekillik süresi bitince şirket kurdu ve yönetti. Cizreli 1998 yılından bu yana da Anadolu Kulübü Derneği'nin başkanlığını yapıyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu KulübüAtatürkİsmet İnönü
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