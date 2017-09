Ampul biçimindeki domates görenleri şaşırtıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’a olan hayranlığını anlatan Bahadır Yeşilkaya, AK Parti iktidarda olduğu sürece ampul şeklindeki domatesi ekmeye devam edeceğini söyledi.

İzmir’in Urla ilçesi Özbek köyünde yaşayan 32 yaşındaki Bahadır Yeşilkaya, evinin bahçesinde hobi amacıyla sebze yetiştiriyor. Bir gün eniştesinin getirdiği domates tohumunu bahçeye eken Yeşilkaya, çıkan domateslerin ampul şeklinde olduğunu görünce şaşkına döndü. Daha sonra domates cinsinin Türk menşeli olduğunu öğrenen Yeşilkaya, AK Parti logosunu çağrıştıran ampul şeklindeki domatesleri her yıl ekmeye başladı. Ampul şeklindeki domatesleri ilk olarak AK Parti’nin iktidara geldiği yıl ektiğini anlatan Yeşilkaya, “Eniştemden tohumunu alıp ektim. Ampul şeklinde olduğunu görünce de her sene ektim. AK Parti iktidarda olduğu sürece de her sene ekeceğim. Görenler şaşırıyor. Domates olduğunu anlamıyorlar önce. AK Parti domatesi diyoruz. Tohumunu isteyenlere ücretiz veriyoruz” dedi.

Tadının normal domateslere göre daha ekşi olduğunu anlatan Yeşilkaya, “Kahvaltılarda ve salatalarda güzel oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan isterse kendine kahvaltılarda yemesi için göndermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ürün Çeşitlendirme Projesi kapsamında Kasım 2012’de deneme amaçlı olarak Antalya’da üretilen sarı renkli ampul biçimli domates, fazla verimli olmaması, maliyetinin yüksek, likopen oranının düşük olması ve aromasındaki yetersizlik nedeniyle tutmamıştı.