Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 32°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
108814
ALTIN
147.993
DOLAR
3.4414
STERLİN
4.4860
EURO
4.1076
Resmen açıklandı! Whatsapp ücretli oluyor
Whatsapp ücretli oluyor
6 Eylül 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
6 Eylül 2017 Yeni Alanya...
06 Eylül 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
6 Eylül Günlük Burç Yorumu
banner468

Ampul biçimindeki domates görenleri şaşırtıyor

İzmir’de hobi amacıyla sebze yetiştiren vatandaşın ektiği ampul biçimindeki domatesler görenleri şaşırtıyor

Ampul biçimindeki domates görenleri şaşırtıyor

İzmir’de hobi amacıyla sebze yetiştiren vatandaşın ektiği ampul biçimindeki domatesler görenleri şaşırtıyor

06 Eylül 2017 Çarşamba 09:37
Ampul biçimindeki domates görenleri şaşırtıyor
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’a olan hayranlığını anlatan Bahadır Yeşilkaya, AK Parti iktidarda olduğu sürece ampul şeklindeki domatesi ekmeye devam edeceğini söyledi.
İzmir’in Urla ilçesi Özbek köyünde yaşayan 32 yaşındaki Bahadır Yeşilkaya, evinin bahçesinde hobi amacıyla sebze yetiştiriyor. Bir gün eniştesinin getirdiği domates tohumunu bahçeye eken Yeşilkaya, çıkan domateslerin ampul şeklinde olduğunu görünce şaşkına döndü. Daha sonra domates cinsinin Türk menşeli olduğunu öğrenen Yeşilkaya, AK Parti logosunu çağrıştıran ampul şeklindeki domatesleri her yıl ekmeye başladı. Ampul şeklindeki domatesleri ilk olarak AK Parti’nin iktidara geldiği yıl ektiğini anlatan Yeşilkaya, “Eniştemden tohumunu alıp ektim. Ampul şeklinde olduğunu görünce de her sene ektim. AK Parti iktidarda olduğu sürece de her sene ekeceğim. Görenler şaşırıyor. Domates olduğunu anlamıyorlar önce. AK Parti domatesi diyoruz. Tohumunu isteyenlere ücretiz veriyoruz” dedi.
Tadının normal domateslere göre daha ekşi olduğunu anlatan Yeşilkaya, “Kahvaltılarda ve salatalarda güzel oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan isterse kendine kahvaltılarda yemesi için göndermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Ürün Çeşitlendirme Projesi kapsamında Kasım 2012’de deneme amaçlı olarak Antalya’da üretilen sarı renkli ampul biçimli domates, fazla verimli olmaması, maliyetinin yüksek, likopen oranının düşük olması ve aromasındaki yetersizlik nedeniyle tutmamıştı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanAmpulDomatesAK Partiİzmir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güven timleri hırsızı suçüstü yakaladı
Güven timleri hırsızı suçüstü yakaladı
Yasal boy sınırı altında avlanan 90 ton istavrite el konuldu
Yasal boy sınırı altında avlanan 90 ton istavrite el konuldu
Askeri birliklere eylem hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü
Askeri birliklere eylem hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim