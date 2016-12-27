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‘Amiralleri alın’ talimatı böyle verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün  (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünün planlandığı Ankara'daki villada yer alan  ve daha sonra itirafçı olan "Kuzgun" kod adlı şüpheli ifadesinde, örgütün sözde  "İzmir askeri imamı" ile darbe girişimi günü tablet üzerinden görüştüğünü ve  derdest edilen 2 amiralle ilgili talimat aldığını belirtti

‘Amiralleri alın’ talimatı böyle verildi
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İZMİR Cumhuriyet Savcısına şüpheli sıfatıyla ifade veren "Kuzgun" kod  adlı itirafçı, FETÖ ile bağlantısını ve darbe girişimine ilişkin detayları  anlattı. 
FETÖ ile 1995'te tanıştığını, görev yaptığı yerlerde örgütün sivil  sorumlularına bağlı faaliyet gösterdiğini anlatan şüpheli, 2012'den sonra  tayininin İzmir'e çıkmasından sonra "Ahmet" kod adlı kişiyle irtibat kurduğunu  aktardı. 
İtirafçı, 17-25 Aralık sürecine kadar "Ahmet" kod adlı şahsa bağlı  faaliyet yürüttüğünü, daha sonra ise "İhsan" kod adlı kişinin kendisiyle  ilgilenmeye başladığını söyledi. 
Bayram tatili sürecinde Ankara'ya çağrılmış 
"İhsan"ın FETÖ'nün sözde "İzmir askeri imamı" olduğunu, bu kişinin  talimatıya askeriyede görev yapanlarla ilgili fişleme yapıldığını dile getiren  "Kuzgun", bu kişinin Ramazan Bayramı tatilinde kendisini Ankara'ya çağırdığını,  Kızılay'da buluştuktan sonra Çukurambar'da bir eve gittiklerini, buraya gelen bir  şahsın kendilerini başka bir binaya götürdüğünü anlattı. 
Bu evde, FETÖ iddianamesinde "TSK imamı" olduğu belirtilen firari Adil  Öksüz ile eski Tuğamiral Sinan Sürer, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı eski Kurmay  Başkanı Ömer Faruk Harmancık ve ismini bilmediği birçok kişinin bulunduğunu  belirten itirafçı, kendisine 15 Temmuz gecesi darbe yapacaklarını ve yönetime el  koyacaklarını söylediklerini, kendisine de Tümamiral Aydın Şirin, Tümamiral Hasan  Nihat Doğan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Serdar Dülger'in  alınması görevinin verildiğini, bunu nasıl yapacağını sorduğunda kendi bölüğünde  yapı ile irtibatlı personelin isim listesinin verildiğini kaydetti. 
"İhsan" ile tablet üzerinden görüşmüşler 
FETÖ'nün sözde "İzmir askeri imamı" olan "İhsan" ile kendisine verilen  tablet ile cihaz üzerinde şifreleme programı olan VPN, daha sonra Viber programı  üzerinden görüşme yaptıklarını dile getiren "Kuzgun", eski Ege Deniz Bölge  Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka'nın da darbe girişimi öncesinde "İhsan"ın  evinde görüşme yaptığını ileri sürdü.
 
15 Temmuz gecesi, Tümamiral Şirin, Tümamiral Doğan'ın derdest  edilmesinin ardından sorumlusu "İhsan" ile tablet üzerinden yaptığı görüşmede,  amiralleri Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nün eski Kurmay Başkanı Albay Ramazan Elmas'a  teslim etmesi yönünde talimat aldığını belirten şüpheli, başarısız darbe  girişiminin ardından "İhsan" ile görüşme yaptığı tableti eski Yüzbaşı Kadir  Erel'e vererek imha etmesini istediğini kaydetti.
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Etiketler; #Fetullahçı Terör Örgütü #fetö #TSK imamı
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