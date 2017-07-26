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Amerikan silahları bir DEAŞ’ta, bir PKK’da!

Şırnak’taki PKK operasyonunda ABD’ye ait M16A4 tüfek ele geçirildi. Aynı kafile numarasına sahip aynı model bir silah da 2014’te DEAŞ’lı teröristte görülmüştü

Amerikan silahları bir DEAŞ’ta, bir PKK’da!

Şırnak’taki PKK operasyonunda ABD’ye ait M16A4 tüfek ele geçirildi. Aynı kafile numarasına sahip aynı model bir silah da 2014’te DEAŞ’lı teröristte görülmüştü

26 Temmuz 2017 Çarşamba 09:34
Amerikan silahları bir DEAŞ’ta, bir PKK’da!
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GÜVENLİK güçlerinin önceki gün Şırnak Beytüşşebab’ta düzenlediği operasyonda ikisi kadın olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirildi. Helikopterlerin de destek verdiği “Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu’nda sahada yapılan aramalarda ise bir adet M16A4 piyade tüfeği, bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, dört adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 400 adet fişek, 15 adet el yapımı patlayıcı, 11 adet el bombası, bir adet gece görüş dürbünü ve dört adet telsiz ele geçirildi.

Özel kuvvet silahı

Genelkurmay tarafından operasyonla ilgili bilgi paylaşımı yapılırken, ele geçirilen M16A4 piyade tüfeği dikkat çekti. Bulunan silahın üzerinde ‘Amerikan devletine aittir’ yazısının yanında kafile ve seri numarası da yazıyor: “10051959” M16A4 Amerikan Colt firması tarafından üretilen, dünyada birçok özel kuvvet personelinin envanterinde bulunan bir silah. M-16 ile kıyaslandığında bulunması güç ve tamamen Amerikan’ın kontrolünde olan ve Türkiye’de de bordo bereliler, SAT ve SAS gibi özel eğitimli askerlerin kullandığı bir tüfek.

Aynı kafileden

PKK’lılardan ele geçirilen bu silah 2014 yılında da basına konu olmuştu. 14 Ağustos 2014 tarihinde İngiliz Daily Mail gazetesi Kanada’lı DEAŞ’lı terörist ‘Abu Turaab Al Kanadi’ hakkında bir haber yayımladı. Al Kanadi’nin twitter hesabında paylaştığı fotoğraflar habere konu olmuştu. Çünkü bu fotoğraflarda Amerikan ordusuna ait silah ve ekipmanlar bulunuyordu. Habere göre Al Kanadi bu fotoğrafların alt ına ise ‘Daha vereceğin bir şey yok mu Obama?’ notunu da yazmış. Kanadi’nin Paylaştığı fotoğraflar arasında Beytüşşebab’ta bulunan M16A4 piyade tüfeği de bulunuyordu. Bu silahın üzerinde ise yine ‘Amerikan devletine aittir’ yazısı yazarken kafile ve seri numarası dikkat çekiyor. “10052751”

Aralarında 792 silah var

İki tüfeğin seri numarası karşılaştırıldığında aynı kafileye ait olduğu ortaya çıkıyor. Aradaki fark ise sadece 792.

‘Aynı bölgeye verilmiş’

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ortaya çıkan tabloyu şöyle değerlendiriyor: “PKK’nın elinde çıkan silah ile DEAŞ’lı teröristin paylaştığı silah aynı. İkisi de Amerikan özel kuvvetleri başta olmak üzere birçok özel kuvvetin tercih ettiği piyade tüfeği. Bu özel ve etkili bir tüfek. Ancak burada dikkat çeken nokta tüfeklerin aynı kafileden olması. Üretim dönemleri aynı ve aynı bölgeye verilmiş silah. Numara bize bunu söylüyor. Tabloya baktığımızda ABD sahada sobelendi diyebiliriz. Bundan sonrasını yani bu silahın DEAŞ’ın ve PKK’nın eline nasıl geçtiğini ABD açıklayacak.”

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞPKKOperasyon
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