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Amcası ölen 4 yaşındaki çocuğu suçladı: Tamamen kendisinden kaynaklı

Şanlıurfa'da arabada nefessiz kalıp hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun amcası konuştu. Minik çocuğu suçlayan amca Mehmet Birinci "Anahtarı bizim dükkandan alıp arabayı açıp içeri girmiş, kapıyı üstüne kilitlemiş. tamamen kendisinden kaynaklı" dedi

Amcası ölen 4 yaşındaki çocuğu suçladı: Tamamen kendisinden kaynaklı

Şanlıurfa'da arabada nefessiz kalıp hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun amcası konuştu. Minik çocuğu suçlayan amca Mehmet Birinci "Anahtarı bizim dükkandan alıp arabayı açıp içeri girmiş, kapıyı üstüne kilitlemiş. tamamen kendisinden kaynaklı" dedi

04 Eylül 2017 Pazartesi 15:35
Amcası ölen 4 yaşındaki çocuğu suçladı: Tamamen kendisinden kaynaklı
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ŞANLIURFA'NIN merkez Eyyübiye ilçesinde, dün  otomobilde ölü bulunan çocuğun kendisini araca kilitlediği iddia edildi. Alınan bilgiye göre, Hayati Harrani Mahallesi'nde park halindeki bir  otomobilde ölü bulunan 4 yaşındaki Murat Birinci'nin yakınları taziyeleri kabul  ediyor. Derin üzüntü duyan aile bireylerini ise yakınları teselli etmeye  çalışıyor.

CAMLAR SİYAH

 Yeğenini kaybeden amca İbrahim Birinci, yaptığı  açıklamada, çocuğun ihmalden öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Olayın, çocuğun kendisini arabaya kilitlemesi sonucu meydana geldiğini  savunan Birinci, şunları kaydetti: "Olay, çocuğumuzun tamamen kendisinden kaynaklı. Anahtarı bizim  dükkandan alıp arabayı açıp içeri girmiş, kapıyı üstüne kilitlemiş. Biz yaklaşık  1-2 saat onu her yerde aradık. En sonunda bizim ufak çocuklardan birisi onu  arabada fark etti. Camlar siyah olduğundan dolayı biz ilk başta fark edememiştik  zaten. Elime satırı alıp arka camı kırdım, çıkarttım. O esnada baygındı hemen  hastaneye götürdüm. Hastaneye götürdüğümde de öldüğü tespit edilmişti. Olay  bundan ibaret, farklı bir ihmal veya kasıt söz konusu değildir kesinlikle." Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde dün 4 yaşındaki Murat Birinci,  otomobilde ölü bulunmuştu.

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