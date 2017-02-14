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Amanos Dağları'nda çatışma: 1 şehit

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuş şehit oldu

Amanos Dağları'nda çatışma: 1 şehit

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuş şehit oldu

14 Şubat 2017 Salı 15:21
Amanos Dağları'nda çatışma: 1 şehit
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ATA, yaptığı açıklamada, Amanos Dağları'nın Dörtyol ilçesinin üzerindeki bölgede jandarma ekiplerinin operasyon yaptığını söyledi. Operasyonda çıkan çatışmada bir uzman çavuşun şehit olduğunu ifade eden Vali Ata, "Birkaç aydır gözetleme keşif faaliyetleri yapılıyordu ama ilk defa sıcak temas sağlandı. Şu anda çatışma devam ediyor. Aldığımız bilgi şehidimiz olduğu yönünde." dedi. 
 

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Son Güncelleme: 14.02.2017 15:26
Anahtar Kelimeler:
çatışmaAmanos Dağları
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