Alternatif ürün köylünün yüzünü güldürdü

BATMAN'IN Sason ilçesinde ipek böcekçiliği üreticinin yüzünü güldürdü. İlçede 2009'da tütün ekiminin sona ermesinin ardından üç aileyle başlatılan ipek böcekçiliği yetiştiriciliği 8 yılda büyük gelişme gösterdi. İlk yıl 80 kilogram koza üretimi gerçekleştirilirken, bu yıl 67 ailenin 3 tondan fazla koza üretimi gerçekleştirilmesi bekleniyor.Köylülere mayıs ayında üreticilere bedava verilen tohumlar, beslenip gelişimlerini tamamlamalarının ardından kozaya dönüşüyor. Dut yapraklarıyla ipek böceklerini besleyen köylülerin yaklaşık 40 gün süren uğraşı, kozaları birliklere satışla sona eriyor.Sason Koza Birliği Başkanı Zülküf Aktaş AA, muhabirine, ilçede ipek böcekçiliğinin her geçen gün geliştiğini belirterek, bu işten üreticilerin kısa vadede önemli kazanç sağladığını belirtti.İlk hafta ipek böceğini küçük yapraklarla ardından büyük yapraklarla beslediklerini dile getiren Aktaş, koza üretiminin 35-45 gün arasında gerçekleştiğini kaydetti.Kısa vadede gelir getiren bu işi kırsalda oturan her ailenin yapabileceğini aktaran Aktaş, ilçede tütün yetiştiriciliğine alternatif olarak geliştirildiğini vurguladı.Yaklaşık 8 yıl önce tütün yetiştiriciliğinin sona ermesiyle alternatif üretim arayışına girdiklerini işaret eden Aktaş, "Bu sayede ipek böcekçiliği ile tanıştık. Tütünden daha meşakkatsiz ve daha fazla gelir getiriyor. Bölgede ilgi çok iyi ancak eğitim konusunda sıkıntı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

KİLOSU 50 LİRA

Koza alıcısının hazır olduğunu vurgulayan Aktaş, kozaları topladıktan sonra kargoyla Eskişehir'deki Koza Birlik Toplama Merkezi'ne gönderdiklerini söyledi.Aktaş, "Kilosu 50 liradan satılıyor. Bu işi yapan aile, bir ayda 5 bin lira kadar kazanç elde edebiliyor. Tohumlar devlet destekli olduğu için bedava veriliyor, dut ağacı da varsa hiçbir maliyet koymadan evinin önündeki dut ağaçlarıyla bir ayda 5 bin lira kazanç sağlıyor."Ergünü köyünde ikamet eden ve daha önce tütüncülükle ailesinin geçimini sağlayan Fatih Avcu, tütün yetiştiriciliğinin sona ermesi ile ipek böcekçiliği ile tanıştıklarını söyledi. İpek böcekçiliğinin tütünden daha kolay olduğunu vurgulayan Avcu,"35-40 günde verim alıyoruz. İpek böceklerini dut yapraklarıyla besliyoruz. Son aşamada meşe dallarını üstlerine koyuyoruz. İpek böcekleri meşe yapraklarına koza örüyor. Bize o kozaları toplayıp, satmak kalıyor." diye konuştu.Yeni işlerinden memnun olduklarını belirten Fatma Avcu ise, "35 gündür bu işle uğraşıyoruz, memnunuz. Buradan elde ettiğimiz kazançla 5 çocuk bakıyorum." şeklinde konuştu.